La venta de vivienda nueva en Málaga apunta a su mejor dato en 16 años

Las ventas de viviendas de nueva construcción son el motor que sigue posibilitando el crecimiento del mercado inmobiliario de Málaga, mientras que el segmento de pisos de segunda mano se mueve en niveles casi idénticos a los del pasado año. Así lo reflejan los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde la provincia malagueña registró de enero a noviembre de 2025 un total de 22.978 operaciones de viviendas usadas (un 1,1% más que el año anterior) y otras 11.117 de nueva construcción (un 16% más). En este segmento concreto, Málaga cerrará previsiblemente el ejercicio con su mejor dato en 16 años, a falta de conocer aún el del último mes del año.

La compraventa de viviendas mostró en 2025 una subida general del 5,5% con un total de 32.293 operaciones en la provincia de Málaga (sumando tanto nuevas como usadas). La fuerte demanda y la bajada de los tipos de interés de meses anteriores parecen seguir espoleando al mercado de compradores, a pesar del contexto de altísimos precios de las casas. La provincia apunta así a cerrar el año cercana a las 35.000 unidades, una cifra alta pero que no llega al tope de los años 2022 y 2007 (41.631 y 42.386, respectivamente).

A nivel provincial son Madrid (75.947), Barcelona (68.134), Alicante (50.951) y Valencia (38.351) las que encabezan la clasificación de ventas en lo que va de ejercicio, con Málaga en la quinta posición.

Cabe destacar, de hecho, que Málaga es la tercera provincia que más casas nuevas vende de España en lo que llevamos de 2025, sólo por detrás de Madrid (16.773) y Barcelona (13.241) y justo por delante de Alicante (9.995) y Sevilla (6.485) y Valencia (6.277).

Compras en España

En España, y a falta de un mes para que se conozca el cierre del ejercicio de 2025, las transacciones de vivienda acumularon un incremento del 11,8% en los once primeros meses del año hasta registrar 660.089 operaciones, más que todos los años completos desde 2007, cuando se registró un máximo de 775.300.

Evolución del mercado

Los portales inmobiliarios coincidieron en que 2025 fue un año dinámico para el sector, tras conocerse los datos de compraventa hasta noviembre.

El director de estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font, apuntó que «el mercado residencial continúa mostrando una notable fortaleza en este tramo de 2025», mientras que desde Fotocasa, su directora de estudios, María Matos, recalcó que la cifra de compraventas «refleja el extraordinario nivel de actividad que atraviesa el sector inmobiliario».

«Esta evolución positiva se extiende tanto a la vivienda nueva como a la vivienda de segunda mano, aunque con intensidades diferentes. La obra nueva registra un crecimiento interanual del 4,1%, mientras que la vivienda usada muestra un comportamiento más dinámico, con un aumento del 8,9%, consolidándose como el principal motor del mercado», detalló Font. La tendencia nacional difiere así de la de Málaga.

Una joven mira viviendas en venta frente a una inmobiliaria. / EFE

Por su parte, Matos dijo que el mercado atraviesa «un ciclo de optimismo», basado en los bajos tipos de interés y en la confianza del comprador. Además, se beneficia de una tasa de ahorro familiar «robusta» y unas condiciones hipotecarias «sensiblemente más favorables».

«Estos datos muestran una vez más que la reactivación de la demanda está estrechamente ligada al giro en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y que está actuando como palanca para muchos ciudadanos», agregó. Para el cierre de 2025 y el inicio de 2026, Matos pronosticó un comportamiento del mercado marcado por «la política de estabilización de tipos y del Euribor».

No obstante, advirtió de que, en 2026, el mantenimiento de ritmos mensuales cercanos a las 60.000 compraventas «dependerá de que los tipos de interés se mantengan bajos, con un Euríbor estabilizado en torno al 2,5%».

«Con todo, y tras un ejercicio excepcional, 2026 se perfila como un año de normalización tras máximos», vaticinó Matos.