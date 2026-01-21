Absuelven a todos los investigados en el caso de la aerolínea malagueña Al Andalus

La Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a todos los acusados en la causa judicial vinculada a la aerolínea malagueña Al Andalus, una de las piezas del caso Invercaria, más de una década después del arranque de la investigación, según ha adelantado este miércoles la Cadena SER.

La resolución afecta, entre otros, al exconsejero andaluz José María Martín Delgado, que presidió la compañía, y al expresidente de la sociedad pública Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, además de otros responsables relacionados con el proyecto empresarial. Al juicio, celebrado en noviembre, llegaron cinco procesados: a los dos anteriores se sumaron los hermanos Fernando y Pedro Guerrero-Ros, impulsores de la aerolínea, y Isabel de Haro, entonces consejera de la agencia IDEA.

Todos ellos se enfrentaban a acusaciones por prevaricación en concurso con malversación, por las ayudas y préstamos concedidos por la empresa pública andaluza de capital riesgo a la compañía aérea. La investigación defendía que se inyectaron fondos pese a conocer la mala situación económica de Al Andalus, que terminó en disolución en 2010, apenas dos años después de iniciar operaciones, y llegó a apuntar a un posible perjuicio para el erario.

La Fiscalía había llegado a interesar penas de dos años y medio de prisión para Martín Delgado y los hermanos Guerrero-Ros, y de hasta seis años para Pérez-Sauquillo e Isabel de Haro, pero el tribunal rechaza expresamente el núcleo de la acusación. La sentencia sostiene que Al Andalus fue un proyecto “real y serio”, concebido en un contexto de expansión económica, y descarta que fuera una iniciativa ficticia con finalidad fraudulenta.

El fallo añade que la inversión pública no se aprobó de forma arbitraria ni sin controles, al considerar que el plan estuvo suficientemente estudiado y analizado por los técnicos de Invercaria y, además, sometido a evaluación por entidades financieras externas. En ese marco, la Audiencia niega que existiera una actuación consciente para perjudicar fondos públicos o que los responsables de la aerolínea se apropiaran, directa o indirectamente, del dinero recibido.

Con la absolución, y tras más de doce años de procedimiento, decaen las medidas cautelares que pudieran haberse adoptado en su día. La causa quedaba vinculada a la fallida experiencia de una aerolínea andaluza con base operativa en Málaga y Almería y rutas internacionales, especialmente con Marruecos.

Caso Invercaria

El caso Invercaria agrupa distintas piezas sobre la gestión de ayudas públicas canalizadas a través de la sociedad de capital riesgo de la Junta. En los últimos años, la Audiencia de Sevilla ha ido resolviendo procedimientos similares, con absoluciones en otras piezas en las que también se juzgaban presuntos delitos de prevaricación y malversación por inversiones públicas en proyectos empresariales.

En la pieza de Al Andalus, la acusación se centraba en que se concedieron fondos pese a los riesgos del proyecto. En el origen del asunto se llegó a hablar de aportaciones por alrededor de 1,9 millones de euros a través de Invercaria e IDEA, en un contexto político y económico previo al estallido de la crisis.

La aerolínea —impulsada por los hermanos Guerrero-Ros y con Martín Delgado como presidente— operó un periodo breve antes de encaminarse a su disolución en 2010. En la fase de instrucción, el propio Martín Delgado defendió que el plan era viable y atribuyó el fracaso a decisiones posteriores sobre la financiación y el papel de Invercaria en el proyecto.