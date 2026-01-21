Air Europa suma nuevos vuelos que conectan Málaga con Madrid

Los servicios de trenes que conectan Andalucía con Madrid continúan suspendidos, tras el accidente ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Con el fin de garantizar que los usuarios afectados por dichas cancelaciones llegen a sus destinos, Renfe ha activado un plan alternativo con la salida de seis autobuses diarios con sentido Málaga - Madrid y viceversa.

No solo se está reforzando el transporte terrestre: también el aéreo. Iberia ha sumado nuevas conexiones con la capital madrileña desde este martes, un refuerzo al que también se ha unido Air Europa.

La aerolínea ha incrementado su operativa en la ruta Madrid–Málaga–Madrid con seis vuelos adicionales. Según fuentes de la compañía, se añaden dos vuelos más los días miércoles, jueves y viernes.

Con este aumento, miércoles, jueves y viernes la ruta contará con siete frecuencias diarias Madrid–Málaga–Madrid, lo que supone la incorporación de 1.080 plazas adicionales al día a partir de este miércoles.

Por su parte, Iberia ha programado desde hoy martes y hasta el domingo un refuerzo en la ruta Madrid–Málaga, con un vuelo extra diario hasta el viernes, además de otro vuelo adicional en cada sentido entre Madrid y Sevilla.

Las tarifas de stos vuelos parten desde 72 euros.

Más de diez conexiones aéreas diarias Málaga–Madrid

Con estos ajustes, ya son más de diez conexiones aéreas diarias entre Málaga y Madrid (ida y vuelta). Y no solo por aire: además del plan alternativo de Renfe, una empresa de Málaga habilita una ruta nocturna para "paliar la cancelación del tráfico ferroviario entre ambas capitales",