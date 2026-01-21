Este bar de Málaga sirve todas sus tapas "enormes" a 2,5 euros: desde guisos tradicionales a platos más innovadores

Cocina tradicional con platos caseros "enormes", guisos del día y tapas a 2,50 euros. Esto es lo que ofrece un bar de la Colonia Santa Inés, en la capital de Málaga, que asegura que mantiene sus sabores "de siempre", con "cariño y con precios para todos".

Este establecimiento que ofrece una amplia variedad de tapas caseras, así como diversos platos de pescado, carne, guisos y toda clase de especialidades es La Tabernita de la Abuela, un negocio situado en la calle Tamayo y Baus número 14 que se ha convertido en uno de esos bares de barrio que "nadie debe perderse", tal y como aseguran sus propios clientes.

Tapas caseras por 2,50 euros en la Colonia Santa Inés

Así, los usuarios pueden disfrutar tanto de platos "de toda la vida" como especialidades más innovadoras por apenas 2,50 euros, como su ensaladilla rusa, la pipirrana, el salpicón, el pincho de langostinos o las patatas bravas. A estos se suman su cresta, la pringá en pulguita y el lomito.

Albóndigas, caseras y paella, entre las especialidades de este bar malagueño

Unas tapas a las que se suman sus sugerencias del día, entre las que se pueden encontrar desde paella, gazpachuelo o potaje de garbanzos, hasta magro con tomate, albóndigas 'de la Abuela' o croquetas caseras de Pedro Ximénez.

Y entre la amplia oferta que se pueden escoger en este establecimiento se encuentran también sus tostas a 9,50 euros, ensaladas desde 8 euros, huevos rotos por 14 euros y roscas por 10 euros.

Platos caseros desde 5 euros en este bar de la Colonia Santa Inés

Entre sus platos que se pueden degustar por 5 euros la media ración y 9 euros la ración completa se encuentran la pipirrana de pulpo, la morcilla de Benaoján con manteca, las berenjenas fritas con miel y sus croquetas de puchero y rabo de toro.

A estos se suman sus hamburguesas 'Crispi' a 9 euros y la de buey a 9,50 euros, así como sus pescados desde 8,50 euros, con platos como pilpil de langostinos, rosada frita o a la plancha, pulpo a la brasa en flor, pulpo frito o los calamares 'del Titi Adri', entre otros.

Horario y ubicación de este bar de Málaga

Y para los amantes de la carne, La Tabernita de la Abuela dispone de especialidades desde 8 euros, como su entrecot de vaca madurada, el fughi de pollo o cerdo, la brocheta de pollo o solomillo, el solomillo de cerdo, la presa ibérica, el lagarto ibérico y las lagrimitas de pollo.

Todo esto se puede probar en su local de la calle Tamayo y Baus de la Colonia Santa Inés de martes a sábado de 12.30 a 16.00 horas, y de 20.30 a 00.00 horas. Los domingos y lunes, por su parte, el establecimiento permanece cerrado.