El desconocido parque de Málaga con once lagunas naturales perfecto para los amantes de las aves: se pueden ver flamencos y halcones

Un parque natural de 80 hectáreas con once lagunas de origen endorreico en las que residen toda clase de aves. Así es la Reserva Natural Lagunas de Campillos, un humedal situado al suroeste de la emblemática Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, en el municipio de Campillos, que se ha convertido en todo un referente por su riqueza ornitológica.

Este paraje natural que, además de sus 80 hectáreas de extensión, está rodeada por otras 1.046 hectáreas de zona de protección adicional congrega cada año a profesionales y aficionados de la ornitología para disfrutar de su amplia población aviar, donde es común encontrar cigüeñuelas, flamencos y todo tipo de aves.

Un complejo de once lagunas únicas en la provincia de Málaga

Todas ellas se encuentran en este complejo lagunar conformado por cinco lagunas principales, conocidas como la Laguna Dulce, la más grande de todas, la Laguna Salada, la Laguna de Capacete, la Laguna de Camuñas y la Laguna del Cerero.

Reserva Natural Lagunas de Campillos / Diputación de Málaga

A estas se suman otras seis en épocas lluviosas, de laguna de La Redonda, El Lobo, Toro, Panza, Marcela y Menaute. Así, esta reserva natural suma en su totalidad once lagunas de origen endorreico.

La importancia ecológica de sus aguas salinas

Las aguas que conforman estas lagunas cuentan con una salinidad relativamente alta, con características similares a las vecinas lagunas de Fuente de Piedra y La Ratosa, lo que convierte a estos tres enclaves en fundamentales para el mantenimiento de las aves acuáticas de la zona.

Reserva Natural Lagunas de Campillos / Diputación de Málaga

Una riqueza que ha hecho que Lagunas de Campillos fuera declarada Reserva Natural en 1989, tras lo que le siguió con posterioridad su inscripción como Lugar de Importancia Comunitaria, Zona Especial de Conservación, Zona de Especial Protección para Aves y sitio Ramsar.

Flamencos, cigüeñuelas y otras aves que habitan la reserva

Entre la amplia comunidad ornitológica que se encuentra en esta Reserva Natural, destaca la presencia de flamencos, cigüeñuelas, patos cuchara, ánades silbón, fochas comunes y gaviotas reidoras.

Reserva Natural Lagunas de Campillos / Diputación de Málaga

Durante las épocas de paso, por su parte, también se puede contemplar rapaces diurnas como el buitre común, el halcón abejero o el milano real.

Un paraje natural de gran valor ecológico y paisajístico

Además, en la vegetación que rodea las lagunas se encuentran abubillas y perdices comunes en sus olivares, curruca cabecinegra y alcaudón común en el matorral; y perdices, codornices y lavanderas blancas en los trigales.

En cuanto al resto de fauna presente en esta reserva, los visitantes pueden descubrir comadrejas, zorros, ratones caseros, topillos comunes, ratas de agua, liebres y conejos, así como musarañas, topos ciegos, murciélagos, lagartijas y culebras.

Reserva Natural Lagunas de Campillos / Diputación de Málaga

Todo esto convierte este paraje malagueño en uno de los que encierran mayor riqueza natural y ornitológica, así como una belleza única que merece la pena explorar y disfrutar.