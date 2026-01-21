Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo de la tragediaSalvada por las maletasMédicoInvestigaciónEnfermera heridaIsmael HerruzoEstafaAguaBorrasca
instagramlinkedin

Sucesos

Detenida en Málaga la madre de un bebé que dio positivo en cannabis por lactancia materna

El Grupo de Menores de la Policía Nacional arrestó a la madre del bebé por presuntas lesiones por imprudencia grave, tras confirmarse el consumo habitual de cannabis

Un fumador de cannabis.

Un fumador de cannabis. / EFE

La Opinión

Málaga

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado día 15 de enero en Málaga a la madre de un bebé que dio positivo en cannabis durante el ingreso en un hospital por una afección respiratoria. Según la investigación, el niño se intoxicó a través de la lactancia materna.

Agentes del Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido a la progenitora del crío por su presunta implicación en un delito de lesiones por imprudencia grave, han informado desde la Policía Nacional en una nota. Por su parte, el bebé recibió el alta médica después de once días en el hospital tras una evolución favorable.

Una afección respiratoria grave condujo al ingreso del bebé de cuatro meses en un hospital en Málaga. Según han explicado, durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y tras la práctica de una analítica, el pequeño dio positivo en sustancias cannábicas.

Consumidores habituales

Las pesquisas condujeron a indagar en el entorno familiar, confirmando que los progenitores eran "consumidores habituales" de estupefacientes, han indicado desde la Comisaría. Así, la madre llegó a reconocer haber consumido cannabis coincidiendo con la lactancia materna.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el Grupo de Menores detuvo a la investigada, de 24 años, poniéndola en libertad tras las diligencias de trámite. De los hechos se dio oportuno conocimiento a la autoridad judicial, así como al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, que ha decretado otorgar el cuidado provisional del bebé a una abuela.

TEMAS

  1. Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
  2. El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
  3. Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos
  4. Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
  5. Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
  6. Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz
  7. ¿Se viven fenómenos paranormales en la Casa de los Fantasmas de Málaga? Esta es la verdad detrás de sus ruidos y sucesos extraños
  8. Hasta 13 playas de Málaga podrían desaparecer en menos de 75 años

Málaga cierra 2025 con una "sólida" ocupación hotelera del 78,72% pero el sector advierte de problemas que "condicionan" la competitividad del destino

Málaga cierra 2025 con una "sólida" ocupación hotelera del 78,72% pero el sector advierte de problemas que "condicionan" la competitividad del destino

Detenida en Málaga la madre de un bebé que dio positivo en cannabis por lactancia materna

Detenida en Málaga la madre de un bebé que dio positivo en cannabis por lactancia materna

Accidente en Adamuz: la malagueña Mónica Gallego narra cómo evitó una tragedia al cambiar su equipaje

Accidente en Adamuz: la malagueña Mónica Gallego narra cómo evitó una tragedia al cambiar su equipaje

Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada

Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada

La Económica desgrana los tesoros de su veterana biblioteca

La Económica desgrana los tesoros de su veterana biblioteca

Fallece el doctor Ismael Herruzo, jefe de servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Regional

Fallece el doctor Ismael Herruzo, jefe de servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Regional

Jesús Saldaña, el médico malagueño que estaba desaparecido, entre los 41 fallecidos de Adamuz

Jesús Saldaña, el médico malagueño que estaba desaparecido, entre los 41 fallecidos de Adamuz

Una psicóloga de Málaga ofrece atención gratuita a los afectados por el accidente de Adamuz: “Es muy importante validar todas las emociones”

Una psicóloga de Málaga ofrece atención gratuita a los afectados por el accidente de Adamuz: “Es muy importante validar todas las emociones”
Tracking Pixel Contents