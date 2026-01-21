La verdad detrás de una de las leyendas más extendidas de la Catedral de Málaga: ¿su cuadro más famoso está hecho sobre piel de elefante?

La Catedral de Málaga acoge cada jornada a miles de turistas venidos de todos los rincones del planeta para descubrir cada uno de los tesoros y bellezas que le hacen uno de los monumentos más importantes de toda Andalucía. Y entre todas sus riquezas, llama la atención de guías turísticos y visitantes un gigantesco cuadro de forma ovalada situado justo encima de la entrada a la Catedral que supuestamente está pintado sobre piel de elefante.

Así se puede escuchar en el histórico monumento entre grupos de turistas y guías, que aseguran que el hecho de que este gigantesco cuadro no presente costuras en su amplia extensión, de cinco metros de alto por tres de ancho, revela que ha tenido que ser pintado sobre la piel de un animal de grandes dimensiones, como un elefante.

El origen de la leyenda del cuadro de "piel de elefante"

En concreto, el cuadro que la ciudadanía asegura que está pistado sobre el lomo de un elefante y que se puede contemplar en el interior de la fachada principal de la Catedral es 'La Exaltación de San Francisco Caracciolo, obra del pintor romano Domenico di Angelis.

Catedral de Málaga / Alex Zea / LMA

Esta pintura fue creada para la beatificación del napolitano Francisco de Caracciolo (1563-1608) que, por parte de madre, estaba emparentado con la familia de santo Tomás de Aquino.

Así es el gigantesco cuadro situado en la entrada de la Catedral

Por ello, esta obra estuvo colocada en la gloria de Bernini del Vaticano durante la ceremonia de proclamación el 10 de septiembre de 1769, tras lo que fue llevada a la Iglesia de la Concepción para, finalmente, pasar a la Catedral en 1894.

Desde entonces, este cuadro no se ha descolgado ni movido de esta pared de la Catedral de Málaga debido a su gran tamaño y peso, una situación que ha alimentado las leyendas sobre el verdadero material del que está hecho el cuadro.

La explicación del responsable de Patrimonio de la Catedral de Málaga

Sin embargo, Miguel Gamero, responsable de Patrimonio de la Catedral de Málaga, quiso aclarar esta realidad a Trece TV durante un reportaje especial sobre el patrimonio malagueño, en el que aseguró que "nada hay de cierto en eso".

"Hay una leyenda popular que se ha extendido, que viene en todas las guías y en todas las páginas web, que dice que este gran cuadro está pintado sobre una piel de elefante, pero nada hay de cierto en eso", ha afirmado el experto.

Un mito histórico que ha perdurado durante siglos

Además, ha asegurado que, a pesar de la creencia que se ha extendido durante años, esta obra está "pintada sobre lienzo", por lo que se descarta que para su creación haya sido utilizada la piel de un elefante.

Imagen de la Catedral de Málaga. / .

"Pero lo que más impresiona es la magnitud del cuadro, ya que son casi cinco metros de altura y está ubicado en un lugar verdaderamente especial", ha matizado el responsable sobre el valor real que tiene este cuadro, convertido en la actualidad en una de las mayores joyas de la Catedral y en uno de sus misterios más extendidos durante siglos.