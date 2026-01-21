Las donaciones de sangre alcanzan cifras récord en Málaga por la tragedia de Adamuz

Los andaluces se han volcado con la tragedia sucedida este domingo en Adamuz (Córdoba). Así lo señalan los datos recogidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Junta de Andalucía, que contabiliza dos días seguidos con donaciones de sangre al triple de lo que es habitual en un día normal.

Así, este pasado martes, se produjeron en Andalucía 2.878 donaciones de sangre cuando la media habitual está entre 800 y 900. El lunes 19, las donaciones fueron de 2.990 bolsas

Málaga junto a Sevilla fueron las provincias con más donaciones. En la provincia se han contabilizado 570, por detrás de la capital andaluza con 700.

En Málaga se tratan de cifras récord, ya que lo normal suelen ser al día 15 personas. Por lo que, solo en dos días por los centros han pasado 570 personas, lo que equivale a una donación sin precentes. Concretamente, las donaciones se multiplican por 38.

Esperanza Mendoza

"Las reservas están garantizadas en este momento", por lo que desde la Consejería de Sanidad se ruega "escalonar" las donaciones en las próximas semanas, tal como ha trasladado la Junta a los medios.

La Junta de Andalucía agradece el "aluvión" de solidaridad de los andaluces para responder a las necesidades derivadas de la tragedia de Adamuz.

Por provincias, en Almería se hicieron 150 donaciones; en Huelva 280; en Córdoba, 487; en Jaén, 233; en Cádiz, 277; y en Granada, 181.

Las donaciones de sangre total, plasma y plaquetas de 2025 han sido 272.413.

Dónde dormar

En concreto, las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas.

La coordinación de la Red permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, "funcionando como un único sistema al servicio de toda Andalucía".

Noticias relacionadas

Bajo este contexto, la información actualizada sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud, dentro del apartado 'Donar Sangre', y a través de la aplicación Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la sanidad pública andaluza, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.