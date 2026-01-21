La Económica desgrana los tesoros de su veterana biblioteca

En 1853, de la mano de Jorge Loring Oyarzábal y Vicente Martín Montes nacía oficialmente la primera Biblioteca Pública de la provincia, la de la Sociedad Económica de Amigos del País, en la plaza de la Constitución; aunque ya funcionaba como biblioteca bajo Fernando VII, en concreto desde 1821, en pleno Trienio Liberal.

La Económica quiere ahora dar a conocer al gran público este tesoro bibliográfico, que está formado por unos 9.000 volúmenes, entre libros y folletos, con piezas que van desde 1545 al siglo XX.

Algunas de las publicaciones fueron donadas por personajes como el seis veces presidente del Gobierno Antonio Cánovas del Castillo, que era socio de mérito de la Económica y que lo hizo en vida en 1886; o por la escritora feminista y directora de la Escuela Normal de Maestras Suceso Luengo, que realizó la donación en 1929, dos años antes de su muerte.

«Queríamos dar visibilidad a la biblioteca, que es nuestra joya de la corona, mostrar el patrimonio bibliográfico», explica José María Ruiz Povedano, presidente de la institución.

De la mano de la doctora Lucía Reigal, historiadora y bibliotecaria de la Económica, este enero comienza la que será la iniciativa bimensual ‘Patrimonio destacado’, un proyecto de divulgación cultural para ir dando a conocer piezas de la biblioteca, que irán acompañadas de un dossier divulgativo.

Como explica Lucía Reigal, lo que se pretende con este pequeño estudio -podrá descargarse en alta definición en la web de la Económica, en la sección ‘Biblioteca’- es, además de «dar a conocer seis documentos representativos a lo largo del año, el que se pueda trabajar y seguir reflexionando» sobre ellos y, por qué no, abrir la puerta a futuras investigaciones.

Pero las miras de la Sociedad Económica de Amigos del País, la institución más antigua de Málaga después del Ayuntamiento -nació con la Revolución Francesa, en 1789- van más allá, por eso, explica la bibliotecaria, el propósito es también «incidir en cómo se forja la biblioteca» y en cómo, a partir de esa «constelación de donaciones privadas (...) el libro privado se convierte en patrimonio compartido».

La donación del médico Manuel Casado

Y como ejemplo de esta transformación, Lucía Reigal ha propuesto que abra la serie bimensual la donación del médico malagueño Manuel Casado y Sánchez de Castilla (1823-1902), algo que el mismo año de su muerte llevó a cabo su viuda, Sofía Mondgrand.

Como explica la bibliotecaria, se trató de un médico doctorado en Francia, además de político, que en Málaga jugó un papel cultural muy importante, ya que fue uno de los fundadores de la Sociedad Malagueña de Ciencias en 1872 y, por otra parte, presidió la Sociedad Económica de Amigos del País entre 1877 y 1891, un periodo en que hizo mucho por aumentar la biblioteca.

De hecho, promovió la donación de libros de su amigo Antonio Cánovas del Castillo, de quien también fue «su primer biógrafo», apunta Lucía Reigal.

En total, la donación de Casado está compuesta por 169 títulos (no volúmenes, pues algunas obras cientan con varios de ellos).

Como recalca Luisa Reigal, «la preocupación de Manuel Casado era tener libros actualizados y que fueran útiles». Esto mismo se reflejó en la donación tras su muerte, por eso hay muchos libros sobre «ciencias médicas, higienismo, pedagogía» o sobre otras materias novedosas como la propia educación de la mujer.

Como ejemplo de la donación, hay obras como ‘Las pasiones bajo el punto de vista de la salud y de las enfermedades’ (1878), ‘La educación moral de la mujer’ (1871) o ‘Los barrios obreros’, publicada en 1875.

Como destaca en el dossier la bibliotecaria de la Económica, la viuda de Manuel Casado fue quien llevó a cabo la donación y ejerció de «mediadora cultural», en unos tiempos en los que las mujeres seguían teniendo importantes limitaciones jurídicas y sociales en el espacio público.

Recibió la donación el entonces presidente de la Económica Pedro Gómez Gómez, alcalde de Málaga durante la I República y padre a su vez del líder republicano Pedro Gómez Chaix, quien también llegó a presidir la institución, recuerda José María Ruiz Povedano.

Digitalización

El patrimonio bibliográfico de la biblioteca es de acceso abierto. «Lo que se prima más es el estado de conservación de la pieza que se solicita. Si hablamos de una pieza del fondo antiguo -de 1545 a 1799- los conocimientos que se requieren para consultar esa obra son mayores; y le damos preeminencia a la digitalización», cuenta Lucía Reigal.

En este momento, explica el presidente José María Ruiz Povedano, hay unos 500 volúmenes digitalizados, gracias en especial a la colaboración de la Diputación de Málaga y, en su momento, con el Ministerio de Cultura.

«Nuestra idea es que ojalá retomemos este trabajo con la Diputación de Málaga, y esperemos que podamos volver a colaborar con el Ministerio de Cultura porque es una de las formas de proteger parte de este patrimonio bibliográfico», remarca.