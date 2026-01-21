La empresa tecnológica Ionik elige el edificio Ágora de Málaga para instalar su sede unificada

El edificio de oficinas Ágora que la constructora Grupo Insur está desarrollando en la calle Pacífico de Málaga capital, junto al Polo Digital de Tabacalera, ha sumado un nuevo inquilino. El inmueble acogerá la nueva sede de la empresa Ionik Technologies, especializada en soluciones digitales avanzadas en tecnologías de la información para impulsar la innovación en sectores estratégicos.

Ionik, creada en 2024, ha decidido unificar las dos oficinas que mantenía en Málaga en un único espacio mediante el alquiler de una planta completa del edificio Ágora, con una superficie aproximada de 1.800 metros cuadrados, en una operación que ha sido asesorada por la consultora Savills. Esta decisión responde a la estrategia de la compañía de potenciar la colaboración entre equipos y consolidar su crecimiento en la región.

Con esta operación, Ionik, con sedes en Madrid y Málaga, afirma que "refuerza" su compromiso con la innovación y la atracción de talento, con Málaga consolida como uno de los polos tecnológicos más dinámicos de España.

Málaga, un hub tecnológico europeo

“En la última década y de manera ascendente, Málaga ha ido consolidándose como hub tecnológico europeo, con una demanda liderada por empresas del sector tech y con amplia presencia internacional", ha explicado este miércoles el responsable de Oficinas en Savills Andalucía, Aranzazu García.

Savills señala que el edficio Ágora, situado en la nueva zona prime del litoral oeste de Málaga capital, es un referente en calidad y sostenibilidad en un mercado con una disponibilidad inferior al 3% en el distrito Prime-CBD.

El edificio de oficinas Ágora de Grupo Insur, en la calle Pacífico de Málaga, empieza a revelar sus inquilinos / L . O. / LMA

El inmueble, que estará terminado este mes de enero, cuenta con más de 9.000 metros cuadrados de superficie alquilable en seis plantas de oficinas, un local comercial destinado a restauración y un espectacular rooftop para eventos. Además, dispone de certificaciones BREEAM, WELL y WIRESCORED, que garantizan los más altos estándares para empresas y empleados.

OneCoWork, el primer inquilino anunciado en Ágora

El pasado mes de diciembre, Ágora ya anunció a su primer inquilino: el edficio será sede de la primera apertura en el sur de España de la compañía OneCoWork, uno de los operadores de espacios de trabajo flexibles premium de crecimiento más rápido del país.

Noticias relacionadas

OneCoWork ocupará 2.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, incluyendo la sexta planta (la más alta del edificio) y parte de la segunda, en una operación que también ha sido asesorada por la consultora Savills. La apertura del espacio está prevista para junio de 2026.