Los hoteleros de Málaga no ven "por ahora" una bajada de reservas por el corte de las líneas del AVE tras el accidente de Adamuz

Los hoteles malagueños no están notando de momento ninguna bajada perceptible de reservas que pueda ser atribuible a la suspensión de las líneas del AVE que unen Andalucía y Madrid tras el trágico accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba). El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, afirma a este periódico que la ocupación hotelera de estos días está siendo "más o menos la habitual" aunque reconoce que los efectos de esta supresión de enlaces en la Alta Velocidad (que en principio puede durar hasta los primeros días de febrero) podrían dejarse "notar un poco" durante este tiempo en el flujo de turistas del segmento de reuniones y congresos.

"De momento, nosotros nos estamos notando bajón, no nos está afectando por ahora, no solo porque se ha puesto una alternativa (que combina trayectos de tren con desplazamientos por carretera y autobús), sino porque también los vuelos se han incrementado estos días. Todo esto puede afectar algo al mercado nacional pero al internacional, que viene normalmente en avión, no le va a afectar tanto", ha explicado Hernández.

El representante de Aehcos, que ha sondeado estos días a muchos hoteleros asociados, afirma que las reservas se están comportando con normalidad, más allá de alguna "cancelación puntual" que, por otro lado, "puede obedecer a causas diversas y no estar relacionado con el accidente".

¿Qué puede pasar a futuro? Hernández afirma que habrá que esperar a que se conozcan las causas que han provocado el accidente, y comprobar si de ahí se pueden derivar "daños reputacionales" para España de cara al turismo extranjero. El responsable de Aehcos, que ha mostrado su pesar tanto por el accidente de Adamuz como por el ocurrido este lunes en la línea de Rodalíes en la localidad barcelonesa de Gelida, afirna en todo caso que el Estado tiene que poner todo su empeño en garantizar la seguridad y la "buena reputación" de sus líneas ferroviarias.

El accidente tren en Adamuz (Córdoba), tras el descarrilamiento y choque entre los trenes Iryo y Alvia. / Manuel Murillo Martínez / COR

Una ocupación hotelera del 78,72% en Málaga en 2025

La patronal Aehcos ha presentado este miércoles, precisamente, su último Informe Estadístico de Ocupación en la provincia de Málaga. El ejercicio de 2025 se ha cerrado con una ocupación hotelera media anual del 78,72%, lo que supone un incremento del 0,74% respecto a 2024 (cuando alcanzó el 78,14%) y del 4,10% en comparación con 2019 (que registró un 75,62%).

La ocupación mantiene en 2025, según Aehcos, un comportamiento "sólido y estable" y consolidando los buenos resultados de 2024, situándose, de forma generalizada, por encima de los niveles previos a la pandemia.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha valorado positivamente estos resultados y ha señalado que reflejan "un escenario de estabilidad y madurez del destino Costa del Sol".