Málaga activa la alerta amarilla en una semana de lluvias, viento y bajada de temperaturas

Vuelve la inestabilidad meteorológica a Málaga. Después de una corta tregua de lluvias, a partir de la tarde del miércoles volverán las precipitaciones en toda la provincia, manteniéndose durante toda la semana e incluso principios de la siguiente.

Así lo ha explicado a este periódico el director territorial en Málaga de la Aemet, Jesús Riesco, quien afirma que esta acumulación de precipitaciones se debe al tránsito sucesivo de diversas borrascas atlánticas, como la borrasca Harry, que se irán descolgando y dejarán precipitaciones en amplias zonas de la provincia.

Viento y gran oleaje

El viento será protagonista a lo largo de la semana, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora que dejarán olas de entre 2 y 3 metros, según explica el director.

Estos vientos activan la alerta amarilla por fenómenos costeros entre hoy y mañana en la costa de la Axarquía, y a partir de mañana en la Costa del Sol.

El sábado será el día más frío

Respecto a las temperaturas, Riesco afirma que se mantendrán estables en toda la provincia. Sin embargo, el sábado se va a producir una bajada significativa de en torno a 5º menos que las que habrá durante el resto de semana, tanto los días anteriores como posteriores, en costa e interior.

Esto dejará en la capital mínimos de 9º y máximos de 13º, temperaturas similares a las que se registrarán en Coín, con máximas de 13º también, pero mínimas de 6º . En Antequera, los termómetros descenderán a 3º de mínima y 8º de máxima. Ronda registrará una de las temperaturas más bajas de la provincia, con mínimas de 1º y máximas de 5º. Se espera que a partir del domingo las temperaturas vuelvan a ascender.