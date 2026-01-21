Málaga cierra 2025 con una "sólida" ocupación hotelera del 78,72% pero el sector advierte de problemas que "condicionan" la competitividad del destino

La provincia de Málaga ha cerrado el ejercicio de 2025 con una ocupación hotelera media anual del 78,72%, lo que supone un incremento del 0,74% respecto a 2024 (cuando alcanzó el 78,14%) y del 4,10% en comparación con 2019 (que registró un 75,62%). La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha publicado este miércoles su último Informe Estadístico de Ocupación que analiza los rendimientos de sus establecimientos. La ocupación mantiene en 2025, según Aehcos, un comportamiento "sólido y estable" y consolidando los buenos resultados de 2024, situándose, de forma generalizada, por encima de los niveles previos a la pandemia.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha valorado positivamente estos resultados y ha señalado que reflejan "un escenario de estabilidad y madurez del destino Costa del Sol".

"El hecho de situarnos de manera generalizada por encima de los niveles previos a 2020 confirma que el sector hotelero ha reforzado su competitividad y su capacidad de adaptación a un contexto turístico cada vez más exigente. Hemos dejado atrás la fase de recuperación para entrar en una etapa de normalización con cifras sólidas y estables. Pero debemos ser precavidos porque el turismo es muy sensible a las circunstancias políticas y bélicas del entorno europeo. Este crecimiento moderado, pero constante, es una señal positiva porque aporta certidumbre al sector, facilita la planificación empresarial y permite trabajar con una visión a medio y largo plazo, algo fundamental para seguir mejorando la calidad del destino y la sostenibilidad de la actividad turística", ha explicado.

Por otra parte, en su balance de 2025, al margen de la ocupación, Aehcos ha puesto también el foco en una de las principales "preocupaciones" del sector turístico: la "insuficiente inversión" en infraestructuras de transporte, movilidad, playas, instalaciones de suministro hídrico y equipamientos en la provincia de Málaga, además de la "escasez" que presenta el parque de viviendas asequibles en la provincia, una situación que, según la patronal hotelera, "condiciona la competitividad del destino y la calidad de la experiencia del visitante".

Evolución anual por meses: primavera y otoño crecen

Los meses centrales del año registraron en 2025 "mejoras significativas" tanto en relación a 2024 como frente a 2019. Junio alcanzó el 88,14%, mejorando un 0,31% sobre 2024 y un 5,20% sobre 2019. Julio sube del 86,66% al 89,82% (con un aumento del 3,65% interanual) y supera en un 6,67% los niveles de 2019. Agosto se sitúa en el 92,15%, con un crecimiento del 1,39% respecto a 2024 y del 2,70% frente a 2019. Septiembre mejora hasta el 90,97%, un 2,51% más que en 2024 y un 4,88% por encima de 2019.

Por lo que respecta a la temporada media la primavera y el otoño continúan ganando peso dentro del conjunto del año. En 2025, mayo registra un 86,06%, ligeramente por debajo de 2024 (-1,81%), pero un 9,77% por encima de 2019. Octubre alcanza el 88,21%, mejorando en un 1,74% los datos de 2024 y situándose un 13,57% por encima de 2019, uno de los mayores incrementos del año.

"La temporada media se ha convertido en un pilar fundamental para el turismo en la Costa del Sol, tanto en términos de rentabilidad como de empleo. El crecimiento sostenido de estos meses demuestra que la estrategia de diversificación de la oferta y de promoción de segmentos complementarios está dando resultados, contribuyendo a un modelo turístico más equilibrado y menos dependiente de los picos estivales", ha precisado Luque.

Meses de invierno

En cuanto a los meses de invierno, Aehcos afirma que aunque algunos meses de invierno presentan "ligeros ajustes" respecto a 2024, la comparación con 2019 sigue siendo "claramente positiva".

En 2025 enero alcanza el 60,58% de ocupación, un 5,74% más que en 2019; febrero se sitúa en el 71,56%, con un incremento del 15,83% respecto a 2019, manteniéndose estable frente a 2024; y noviembre sube hasta el 67,80%, mejorando un 2,40% respecto a 2024 y un 6,47% frente a 2019. Por lo que respecta a diciembre, 2025 acaba con un 56,91%, 0,28 puntos porcentuales más que en 2024 cuando se registró un 56,63%, una cifra ligeramente superior a los datos obtenidos en 2019 cuando la ocupación se situó en un 55,13%.

Movilidad y transportes

Aehcos reclama con "urgencia" el impulso de infraestructuras pendientes como el acceso norte al Aeropuerto de Málaga, la ampliación de la MA-20 entre Málaga y Torremolinos, la creación de terceros carriles en la A-7, tanto en la Costa del Sol occidental como oriental, la puesta en marcha del tren litoral y la ampliación del servicio de Cercanías, tanto en frecuencia como en capacidad mientras se avanza en el tren litoral.

Entre los proyectos que "acumulan mayor retraso", Aehcos destacado el acceso norte al Aeropuerto, adjudicado en 2018 con un plazo de ejecución de 36 meses y posteriormente anulado y reformulado. Esta infraestructura permitiría conectar el recinto aeroportuario con la A-7 a la altura de Alhaurín de la Torre y con el futuro vial metropolitano distribuidor oeste de Málaga.

La patronal también ha señalado la ampliación pendiente de la MA-20, la necesidad de carriles de trenzado y reordenación de accesos en la A-7 en Marbella, la mejora del semi-enlace de Caleta de Vélez y soluciones para evitar los atascos recurrentes en la A-44 durante los fines de semana y periodos vacacionales.

Asimismo, Aehcos ha respaldado la reivindicación de alcaldes del litoral para la construcción de un tercer carril continuo en la A-7, y ha recordado que, desde 2018, cuatro de cada diez kilómetros de autopistas del Estado han pasado a ser gratuitas, mientras que el peaje de la AP-7 en la Costa del Sol occidental se mantiene vigente.

Aeropuerto: preocupan las colas por el EES y ETIAS

Otro de los asuntos que mayor preocupación concentra en el balance de 2025 ha sido la situación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y el impacto que está generando, en forma de colas de pasajeros, la implantación del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), así como los efectos futuros como consecuencia de la aplicación del ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), cuya aplicación se espera para el último trimestre de 2026. Estas nuevas exigencias afectan especialmente a mercados estratégicos para la Costa del Sol como los de turistas procedentes del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Latam fundamentalmente.

"El 27% de los turistas alojados en la provincia procede del Reino Unido, una cifra que puede elevarse hasta el 35% si se suman Estados Unidos, Canadá y mercados Latam. Solo el Aeropuerto de Málaga registra picos habituales y recurrentes de 3.000 pasajeros por hora del mercado británico, que en temporada alta puede alcanzar las 6.000 personas por hora. Una gestión minuciosa, con el refuerzo flexible de efectivos para atender los picos de demanda requiere de métrica quirúrgica para ser eficaces en inmigración y reducir los tiempos de espera” ha declarado el presidente de Aehcos.