La medicina malagueña lamenta la pérdida "demoledora y cruel" de Jesús Saldaña

El fallecimiento del cardiólogo malagueño Jesús Saldaña, de 30 años, en el accidente de trenes ocurrido en Adamuz ha consternado a la sociedad malagueña. Cientos de mensajes recuerdan al joven en mensajes en las redes sociales de amigos, antiguos compañeros de clase y profesores y, por supuesto profesionales santiarios. El fallecimiento del joven ha dejado consternadas a la medicina malagueña y madrileña- Y por ello, este miércoles la figura de este médico cardiólogo del Hospital La Paz de Madrid ha sido recordada y homenajeada en la sede del Colegio de Médicos de Málaga.

"Una pérdida injusta y cruel. Demoledora”, ha lamentado el presidente del Colegio de Médicos, Pedro Navarro, en el acto en la sede de la corporación, en el que se ha guardado un minuto de silencio en su memoria. "Era brillantísimo, personalmente, académicamente y profesionalmente", ha destacado. "Tenía mucho prestigio, un futuro muy prometedor. Su idea era trabajar aquí en la sanidad pública, en la sanidad malagueña", ha añadido, además de incidir en su prestigio pese a la juventud.

Nacido en Málaga en 1995, Jesús Saldaña es licenciado en Medicina en la Universidad de Málaga desde 2019 y un año después se dio de alta en el Colegio de Médicos de Málaga, donde estuvo colegiado durante tres meses, de junio a septiembre de 2020, tras conseguir su plaza de residente para formarse como cardiólogo en el Hospital Universitario La Paz, que terminó en septiembre de 2025. Desde entonces era médico especialista adjunto del hospital madrileño.

Ante la tragia y los tres días de luto oficial, la junta directiva del Colegio de Médicos ha tomado la decisión de anular todos los actos colegiados previstos estos días, entre ellos la conferencia del doctor Gutiérrez Rojas prevista para el jueves 22 de enero.

Pedro Navarro ha agradecido el trabajo de los equipos sanitarios y de emergencias tras la tragedia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, voluntarios y al pueblo donde se produjo el accidente, Adamuz, "que se ha volcado; el pueblo andaluz es muy solidario y muy humanitario". Ha expresado el pésame a los familiares de las víctimas porque "cada una es una historia" y ha hecho extensivo el minuto de silencio a todas ellas tras "el desgraciado accidente", dado que "todas son dignas de recordar y de sentir su pérdida".

Imagen de la convocatoria del minuto de silencio a Jesús Saldaña / L.O.

Iba a casarse este verano

Navarro ha explicado que la idea de Saldaña era venirse a Málaga en las próximas semanas. De hecho, iba a casarse este mes de agosto y su idea era instalarse definitivamente en Málaga "porque quería trabajar en su ciudad" como cardiólogo, dado que su familia y amigos están ahí y ahí "tenía su vida". Navarro ha señalado que la medicina malagueña está consternada y que la pérdida de Jesús "ha sido demoledora, muy cruel" y ha recordado que estuvo colegiado en Málaga solo tres meses porque se marchó a estudiar la especialidad a Madrid.

Son también médicos su novia, Elena López, especialista en Digestivo, y su hermana, Natalia, pediatra del Hospital Materno Infantil de Málaga, 11 años mayor que Jesús.

Tras graduarse en la ESO, en 2011, ya obtuvo un premio por el mejor expediente acádemico de Secundaria otorgado por el Ayuntamiento de Málaga. Su disciplina, constancia y estudio le permitió en 2013 obtener la mejor nota de Selectividad de Málaga, con un 13.81 sobre 14. Resultados brillantes unidos a una buena relación con sus compañeros del Colegio Gamarra. "Sus compañeros le hicieron un omenaje porque le quieren mucho, copmarte sus apuntes y ayuda a los compañeros con dificultades", comentaba orgullosa su madre en 2013 Conchi en la revista del Colegio de Médicos, en la que anunciaba que estudiaría Medicina. "Que lo quisieran sus compañeros es lo más importante", añadía su padre, Francisco.

Jesús Saldaña, en 2013, en el Colegio de Gamarra / Arciniega

Homenaje del Colegio Gamarra

"Querido Jesús, aún no nos podemos hacer a la idea". Con este texto iniciaba un sentido mensaje de homenaje el Colegio Gamarra de la capital este miércoles en recuerdo a su exalumno. El mensaje ha recalcado su buen humor, su tolerancia y el "recuerdo imborrable" que ha dejado Jesús en "todos nosotros, exaltando la suerte que han tenido en haberle conocido y disfrutar de él. "Cuando todo el mundo te recuerda con buenas palabras es por algo... Siempre recordaremos como, en el día de vuestra graduación, todos tus compañeros, de forma unánime, te escribieron una carta de agradecimiento por, simplemente, ser como eras, por tus valores, por tu bondad desinteresada y por tu eterna sonrisa".

"El mundo se te quedaba pequeño para todo lo que podias aportarle. Este mundo ha perdido a una persona de un valor incalculable. Nunca te olvidaremos. Te quiere, tu cole", así han recordado en su colegio a Jesús Saldaña.

Búsqueda desesperada

Las redes sociales se volcaron en la búsqueda del joven malagueño y tanto X como Instagram se llenaron de publicaciones pidiendo ayuda para intentar localizarlo. Numerosos compañeros de profesión se implicaron también y publicaron mensajes con su imagen, tratando de obtener cualquier tipo de información y animando a compartirlo. Y por supuesto su familia, con mensajes de su hermana Natalia buscando una luz entre tanta oscuridad. Pese al dolor, atendió a varios medios de comunicación para tratar de conseguir alguna respuesta la desesperada búsqueda de Jesús, que viajaba en el tren Iryo que salió de Málaga con destino a Madrid que descarriló.

Y sus amigos. "No sabemos nada de él desde que tuvo lugar el accidente", comentaba Ignacio Álvarez, un amigo de Jesús, en su cuenta de la red social X. "Iba en uno de los vagones del Iryo", informaba. “Si alguien tiene alguna noticia sobre él, le ruego que me escriba”.

Sus allegados llamaron a todos los hospitales y centros sanitarios, Guardia Civil o Emergencias tratando de localizarle. La novia reclamaba este lunes ayuda a los medios de comunicación para dar con él; fue en los alrededores del centro cívico de Poniente de Córdoba, donde numerosas personas se debatían entre la ansiedad y los nervios mientras esperaban noticias de familiares que iban en alguno de los trenes accidentados.