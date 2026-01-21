Subastan la maquinaria industrial de Aquamar Gold en Málaga por valor de más de 820.000 euros: plazos y forma de pujar

La empresa Aquamar Gold SLU, dedicada a la exportación de langostinos y en fase de liquidación del proceso de concurso de acreedores abierto el año pasado, ha sacado a subasta su maquinaria industrial de alta capacidad para producción y envasado alimentario. El conjunto de equipos disponibles, valorados en conjunto en más de 820.000 euros, corresponde a una línea de producción completa, diseñada para el procesamiento, recubrimiento, envasado y control de productos alimentarios. Se puede pujar por los diferentes lotes y maquinarias hasta el 3 de febrero a las 12.00 horas a través de la web de la plataforma eactivos.com.

La subasta incluye maquinaria y equipamiento utilizados en una línea de producción continua, desde la fase de elaboración del producto hasta su empaquetado final y control de procesos, cumpliendo con los estándares de higiene y eficiencia propios de la industria alimentaria. "Es una oportunidad única para inversores y empresas del sector alimentario, logístico o industrial", afirma este miércoles la plataforma, que el pasado mes de octubre ya subastó la nave industrial de Aquamar Gold, situada en el polígono de Mercamálaga y valorada en 7,7 millones de euros.

Activos de maquinaria que se subastan

Entre los activos más relevantes que de maquinaria que se subastan ahora se encuentra una glaseadora Palinox valorada en 15.000 euros, utilizada en procesos de recubrimiento y acabado de producto, especialmente en alimentos refrigerados o congelados que requieren un tratamiento estético o protector antes del envasado.

También hay un lote de empaquetado industrial, compuesto por retractiladora, termoselladora y molde de termoformado, valorado en 93.568 euros. Este conjunto conforma una línea completa de envasado, permitiendo la creación de envases a medida, el sellado hermético y la protección del producto para su conservación y presentación comercial.

La nave de Aquamar Gold situada en el polígono de Mercamálaga. / L. O.

Además hay utillaje de producción y limpieza industrial con un valor conjunto de 236.171 euros, que incluye mesas, útiles, herramientas de trabajo y equipamiento de limpieza y mantenimiento, fundamentales para la operativa diaria y el cumplimiento de las normativas sanitarias del sector alimentario.

Entre el material subastado se incluye asimismo una línea completa de compactadora–enfardadora, valorada en 172.290 euros, destinada a la compactación y enfardado de productos o residuos industriales, junto a un lote de cocedero y equipamiento asociado, con un valor de 170.392 euros, utilizado en procesos térmicos de cocción dentro de la línea productiva.

Se subastan también equipos informáticos y de control de producción de esta empresa de Málaga, valorados en 140.458 euros empleados para la gestión de procesos, trazabilidad, planificación y control de la actividad industrial y administrativa.

"Estas subastas presentan una oportunidad integral y única para empresas del sector alimentario o logístico interesadas en adquirir equipos de producción y envasado de alta capacidad y tecnología contrastada", señala eactivos.com.

¿Cómo pujar por esos activos?

La plataforma eactivos.com explica que cualquier persona puede participar en esta subasta activa. Al acceder a la web, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha.

Maquinaria a subasta de la empresa Aquamar SL, con sede en Málaga y en fase de liquidación. / L. O.

"Es importante contar con un número de teléfono válido ya que recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida. Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan", detalla.

Una vez confirmado el perfil, se puede acceder a la subasta y realizar una oferta por el activo que sea de su interés. Para realizar una oferta, debe realizar el pago de un depósito equivalente al 5% de la valoración del activo que le será devuelto en su totalidad a la finalización de la subasta.