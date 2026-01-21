Turismo Costa del Sol refuerza su promoción en el mercado nacional: invertirá 1,8 millones este año

Tras suspender su agenda institucional en la feria internacional de turismo Fitur 2026 por el accidente de tren de Adamuz, Turismo Costa del Sol sí está llevando a cabo en el evento madrileño la actividad profesional prevista. Y, en ese marco, el ente turístico de la Diputación de Málaga ha anunciado un refuerzo de la promoción en el mercado nacional. Es más, dentro de una estrategia específica para recuperar turistas nacionales, invertirá 1,8 millones de euros a lo largo de este año, lo que supone un 20% más que la cantidad destinada al mismo objetivo durante 2025.

Así lo explicó en Madrid el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, en el transcurso de la primera jornada de Fitur, sin perder de vista que se trata de "una de las citas profesionales más importantes del año para la industria turística".

Pérdida de siete puntos

“Se trata de una feria a la que venimos con el objetivo de recuperar el mercado nacional, que en los últimos dos años ha perdido siete puntos, pasando del 44 al 37% de la cuota de mercado”, añadió Díaz antes de desgranar algunos datos como los que ya adelantó el presidente provincial, Francisco Salado, cuando el 13 de enero presentó la presencia de la Costa del Sol en esta feria.

Durante 2025, se estima que llegaron a la provincia 5.505.000 turistas nacionales, lo que implica un descenso de un 5,1% con respecto a 2024.

En relación al impacto económico, el turista español generó 6.369 millones de euros en la Costa del Sol, lo que supone un 1,3% menos que en 2024.

"Indicios muy positivos"

Ahora bien, el director gerente de Turismo Costa del Sol puso de relieve que no obstante existen "indicios muy positivos" y los vinculó a "la altísima satisfacción que nos muestran cuando nos visitan”.

"El 44,2% declara sentirse muy satisfecho con sus vacaciones en la Costa del Sol y un 55% dice estar satisfecho. Sólo un 0,3% declaró un grado de satisfacción esperado y un 0,5% dijo sentirse insatisfecho o muy insatisfecho", expuso.

Más plazas aéreas

Díaz recalcó que "también son positivas las cifras de búsquedas del destino y las previsiones de plazas aéreas para los próximos cuatro meses".

"Se han producido un total de 6.983.716 búsquedas, lo que supone un 34,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Y, en cuanto a la oferta de plazas aéreas hacia la Costa del Sol desde los diferentes destinos nacionales, se ofertarán un total de 749.757 asientos, lo que implica un +0,64% respecto al mismo período del año anterior", destacó.

“Con esta radiografía acudimos a Fitur para recuperar nuestras cifras del mercado nacional, y con acciones enfocadas a seguir atrayendo un turismo de mayor calidad, que tenga una estancia mayor y que gaste más”, declaró Antonio Diaz.

En el pabellón de Andalucía

Díaz también resaltó que la entidad llega a Madrid con el "gran despliegue" en el que había trabajado y "con un importante esfuerzo inversor que ronda los 400.000 euros". La Costa del Sol está presente en el pabellón de Andalucía junto a unas 200 empresas. Y en sus actividades participarán en torno a 600 profesionales, unos 60 ayuntamientos y se han previsto, igualmente, en torno medio centenar de reuniones profesionales

Una treintena de acciones

Según ha indicado Díaz, “la estrategia para 2026 reafirma nuestro compromiso con el mercado nacional”. Se llevarán a cabo cerca de 30 acciones promocionales a nivel nacional, incluyendo participación en ferias como Sevatur, Navartur, Expovacaciones, Tierra Adentro o B-Travel, Intur, así como jornadas comerciales y acciones puerta a puerta.

El objetivo es "mostrar que la Costa del Sol es un destino prioritario para los españoles invirtiendo en iniciativas que nos permitan mantener nuestra cuota de mercado”, ha señalado Díaz.

Uno de las líneas clave mostrará "la diversidad de experiencias que ofrece la Costa del Sol más allá del turismo de sol y playa".

"Las acciones promocionales se centrarán en segmentos estratégicos como el turismo de interior, golf, y experiencias culturales, esenciales para combatir la estacionalidad del destino. Entre estas iniciativas, destacan campañas digitales, televisivas y de inspiración, así como viajes de familiarización para agentes de viajes y operadores", detalló igualmente Antonio Díaz.