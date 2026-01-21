Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada

Málaga avanza en la transformación de la barriada de San Andrés con una intervención de rehabilitación energética que modernizará tres grandes bloques residenciales y permitirá a los vecinos reducir de forma drástica su gasto en electricidad: el objetivo es recortar hasta un 80% el consumo de energía primaria no renovable, gracias a una inversión de más de 9,5 millones de euros financiada en gran parte con fondos Next Generation.

Estas obras afectan a tres grandes bloques residenciales del barrio, construidos en 1972, y mejorarán las condiciones de vida de 481 viviendas.

El proyecto forma parte de una intervención más amplia que beneficiará a dos zonas vulnerables de la capital, San Andrés y Palma-Palmilla, y que moviliza en total 12,5 millones de euros para la rehabilitación de 581 viviendas. En el caso de San Andrés, la subvención cubrirá el 95% del coste de las obras, mientras que el resto será aportado por los propios vecinos.

Mejora energética y accesibilidad en edificios de más de 50 años

La actuación en San Andrés se centra en tres bloques de nueve plantas, con 13 portales, que superan ya el medio siglo de antigüedad. Los trabajos contemplan una rehabilitación integral orientada a la eficiencia energética, con mejoras en fachadas y cubiertas, la renovación de la carpintería exterior, sustitución de ventanas y la instalación de placas fotovoltaicas y sistemas de aerotermia.

Además, el proyecto incluye medidas para mejorar la accesibilidad, como la instalación de rampas y ascensores, así como la regeneración del entorno urbano con nuevos espacios verdes y mejoras en las zonas comunes.

Según los datos facilitados por el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, estas actuaciones permitirán reducir hasta en un 80% el consumo de energía primaria no renovable y supondrán una gran ventaja para los vecinos, que serán los principales beneficiarios de esta intervención.

Un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation

La rehabilitación de San Andrés se enmarca en el Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía, que destina 70,5 millones de euros a la transformación de 14 barriadas andaluzas construidas entre los años 60 y 70. En total, el programa beneficiará a 3.037 viviendas repartidas en 252 edificios de las ocho provincias.

En Málaga, el Instituto Municipal de la Vivienda logró la aprobación de dos propuestas para intervenir en San Andrés y en el distrito de Palma-Palmilla, donde se actúa en cinco bloques con un centenar de viviendas construidas también en las décadas de los sesenta y setenta. En este último caso, la subvención cubre el 100% del coste de la obra, con una inversión cercana a los tres millones de euros.

Las obras afectan a tres bloques y a 481 viviendas de San Andrés. / Álex Zea

Plazos y objetivos de la rehabilitación

Las actuaciones forman parte del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y deberán estar finalizadas antes de junio de 2026. El objetivo es reducir hasta un 80% el consumo de energía primaria no renovable y mejorar de forma notable la eficiencia energética y la calidad del parque residencial en barrios especialmente afectados por el paso del tiempo.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Málaga busca modernizar edificios envejecidos, reducir el gasto energético de las familias y contribuir a la regeneración urbana de zonas como San Andrés, uno de los barrios históricos del distrito Carretera de Cádiz.