La Casa Natal de Picasso, el Albéniz o el Hospital Noble: otros 62 edificios municipales de Málaga tampoco tienen la ITE en vigor

El patrimonio municipal de Málaga presenta un serio déficit de conservación. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha reconocido, en una respuesta oficial al grupo municipal Con Málaga, que 62 edificios de titularidad municipal no cuentan con una Inspección Técnica de Edificios (ITE) favorable, un requisito obligatorio para inmuebles con más de 50 años de antigüedad para comprobar cuál es su estado de conservación o con algún tipo de protección arquitectónica. El Ayuntamiento de Málaga incumple así su propia normativa, como también ocurre con la propia sede de la Casa Consistorial, como denunció esta misma formación política tras el desprendimiento de los falsos techos de escayola de las oficinas sindicales que se encuentran en el ático del inmueble.

Entre los inmuebles afectados figuran edificios emblemáticos y de uso público, como la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, el Hospital Noble, el Archivo Municipal, el Teatro Albéniz o el Mercado de Bailén, además del propio edificio del Ayuntamiento de Málaga.

La Casa Natal de Picasso, en la plaza de la Merced. / L. O.

Edificios históricos y culturales con informes desfavorables

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha calificado los datos como “demoledores” y ha denunciado una “dejación intolerable” por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Según ha señalado, se trata de espacios “por los que pasan a diario miles de personas, trabajadores municipales y usuarios, sin que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad que exige la normativa”.

Entre los edificios más representativos que no han superado la ITE se encuentran:

Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso

Hospital Noble

Archivo Municipal de Málaga

Teatro Albéniz

Mercado de Bailén

“Es especialmente grave que inmuebles con un enorme valor patrimonial y cultural estén en esta situación de abandono”, ha advertido Morillas.

El Hospital Noble de Málaga. / L. O.

Falta de transparencia del Ayuntamiento

La información fue facilitada a Con Málaga tras una solicitud formal, mediante un listado en formato Excel que incluía direcciones, pero sin identificar el nombre de los edificios. Según la portavoz, el grupo tuvo que cruzar los datos con Google Maps, Google Earth y el catastro para poder reconocer los inmuebles afectados.

“Esta forma de proceder evidencia la opacidad del equipo de gobierno cuando se trata de ocultar su mala gestión del patrimonio municipal”, ha denunciado.

Dudas sobre otros edificios emblemáticos

En otros casos, los informes desfavorables hacen referencia solo a partes concretas de grandes edificios, lo que, según Con Málaga, añade más incertidumbre sobre su estado real. Entre ellos figuran:

El Teatro Cervantes , en una dirección correspondiente a su parte trasera

, en una dirección correspondiente a su parte trasera Tabacalera , con referencia al edificio de ESESA

, con referencia al edificio de El Convento de San Andrés, cuya dirección se corresponde con la Biblioteca Jorge Guillén

“Ni siquiera sabemos si la ITE desfavorable afecta a una parte o al conjunto del edificio”, ha alertado Morillas.

Especial preocupación por los colegios públicos

La situación resulta aún más preocupante en el ámbito educativo. Según la respuesta de Urbanismo, al menos 18 colegios públicos de titularidad municipal, y cuyo mantenimiento es competencia del Ayuntamiento, no han superado la ITE, entre ellos el CEIP Bergamín, CEIP Domingo Lozano, CEIP Luis de Góngora, CEIP Miraflores de los Ángeles o el CEIP Miguel de Cervantes.

“Estamos hablando de centros donde estudian niños y niñas cada día, y donde no puede existir la más mínima duda sobre la seguridad”, ha subrayado la portavoz de Con Málaga.

Vista de las oficinas del CSIF en el Ayuntamiento de Málaga con el techo desprendido. / L. O.

Un doble rasero en la exigencia de la ITE

Desde el grupo municipal han denunciado el "doble rasero" del Ayuntamiento, que exige con contundencia a los propietarios privados cumplir la ITE, imponiendo obras y sanciones, mientras incumple la normativa en su propio patrimonio.

“Es una hipocresía institucional: el PP exige a la ciudadanía lo que no cumple en su propia casa”, ha afirmado Morillas, que reclama un plan urgente de rehabilitación, transparencia total sobre el estado de los edificios y prioridad absoluta para los centros educativos.

“La seguridad de las personas y el cuidado del patrimonio público no son opcionales”, ha afirmado.

Morillas vincula esta situación con los episodios recientes que han evidenciado el mal estado de los edificios municipales, como la caída de la techumbre en el propio Ayuntamiento. “Ese desplome no es un hecho aislado, es el síntoma visible de una política sistemática de abandono del mantenimiento y conservación de los inmuebles municipales. Es la consecuencia directa de mirar hacia otro lado y de no invertir lo necesario en cuidar lo que es de todos y todas”, ha concluido.