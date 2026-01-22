Tragedia ferroviaria
Accidente en Adamuz: Málaga encadena tres jornadas seguidas con unas 500 donaciones de sangre diarias
La respuesta recibida tras la tragedia ferroviaria supone más del doble que un día normal
Tras el accidente de trenes en Adamuz, la provincia de Málaga ha encadenado tres jornadas seguidas con unas 500 donaciones de sangre diaria. Así, el miércoles se llevaron a cabo 488, el martes se llegó a las 570, y el lunes se aproximaron a las 470 las donaciones recogidas.
La actividad registrada tras la tragedia ferroviaria en los puntos de recogida supone más del doble que un día normal, ya que la media de donaciones es de unas 200 aproximadamente.
Desde el lunes
El lunes, horas después del trágico accidente, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga ya abrió con un horario ininterrumpido de 09.00 a 21.00 horas y atrajo una actividad que disparó su rutina habitual.
En esa primera jornada, se registraron un total de 512 ofrecimientos, de los que 468 donaron sangre y 17 plasmaferesis.
El triple en Andalucía
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ofrecido datos, sobre estos tres días seguidos con donaciones de sangre en un horario especial, que sitúan en el triple de lo que es habitual en un día la respuesta al llamamiento realizado tras la tragedia ferroviaria. El miércoles se produjeron en Andalucía 2.449 donaciones, cuando la media habitual está entre 800 y 900; el lunes 19, las donaciones fueron de 2.990 bolsas; y el martes 20 ascendieron a 2.878.
Si se atiende a la recogida por provincias de este miércoles, Jaén sumó 143 donaciones; Granada, 360; Sevilla, 540; Córdoba, 286; Málaga, 488; Almería, 158; Cádiz, 247; y Huelva, 227, según los datos ofrecidos por el Gobierno andaluz.
Reservas garantizadas
A este respecto, la Consejería de Sanidad explicó que "las reservas están garantizadas en este momento" y pidió a la ciudadanía "escalonar" las donaciones en las próximas semanas.
Asimismo, la Junta de Andalucía reiteró su agradecimiento por "el aluvión de solidaridad de los andaluces para responder a las necesidades derivadas de la tragedia de Adamuz".
