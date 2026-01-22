Andalucía intenta recuperar la normalidad en el segundo día de Fitur

Andalucía comenzó este jueves la segunda jornada de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en Madrid, intentando recuperar poco a poco la vida en sus expositores y la actividad de sus empresas, en la última jornada oficial de luto por las víctimas de los accidentes ferroviarios.

A diferencia del miércoles, este jueves sí se llevaron a cabo controles exhaustivos de equipajes y paquetería antes de entrar en la feria con motivo de la presencia de los reyes en la inauguración, lo que provocó colas de más de media hora de espera para acceder a Ifema, bajo un intenso frío y lluvia esporádica.

Pero salvadas las colas, todas las provincias abrieron con normalidad sus actividades a las 10.00 de la mañana salvo Huelva, que mantiene un altar de flores y velas en su espacio, por donde muchas personas estaban pasando para expresar su solidaridad con esta provincia por ser la que más víctimas ha tenido en el accidente de Adamuz.

El rey Felipe VI firma en el libro de condolencias por el accidente ferroviario de Adamuz. / Sergio Pérez / EFE

Libro de condolencias

Unas condolencias que se pueden expresar en Fitur por escrito, ya que a la entrada del pabellón andaluz se ha dispuesto un libro en el que cualquier persona puede plasmar su recuerdo a las víctimas, y entre las personas que han firmado estuvieron incluso los reyes, que pasaron por el pabellón andaluz poco antes de las 12.30 para dejar sus mensajes en el libro, y seguir su recorrido inaugural camino del pabellón de México, país invitado este año en la feria madrileña.

En ese libro han plasmado sus mensajes personas más o menos conocidas, que han querido dejar constancia de su respeto hacia las víctimas, mientras que la normalidad que se intenta lograr se notaba en el pabellón nada más abrir sus puertas, cuando sonaba por primera vez este año el hilo musical en los altavoces del pabellón.

Expositor del Ayuntamiento de Málaga en Fitur 2026 / José Luis Roca

Muchas cancelaciones

En su zona central se pudo ver la primera actuación musical, y las presentaciones de municipios y empresas se desarrollaban poco a poco, aunque con muchas suspensiones con respecto a la previsto, y sin presencia prácticamente de cargos políticos.

El duelo se prolongaba, por cierto, en el stand de Sevilla y el de su provincia, que acuden de nuevo por separado a Fitur, ya que seguirá hasta este viernes en recuerdo al joven maquinista en prácticas fallecido en Gelida, pero dos ayuntamientos, los de Alcalá de Guadaíra y Osuna, rompieron el hielo y se han subieron al escenario para dar a conocer sus propuestas para atraer turismo todo el año a sus municipios.

El expositor de Málaga luce un crespón negro por las víctimas de Adamuz. / josé luis roca

Respeto y duelo

La Diputación de Sevilla, como el resto, dio «autonomía» a ayuntamientos y empresas, como explica el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, que enfatizó «el respeto con las víctimas y la conjunción del duelo» con el trabajo en la feria. «Aquí nadie viene a divertirse, sino a trabajar, y mucho, y este año más que nunca», dijo.

Al lado de la provincia sevillana, en la de Cádiz, un gran mural pregunta al visitante «¿Qué te sugieren los Pueblos Blancos de Cádiz?», y la respuesta la puede escribir cualquier persona, expresando lo que quiera decir, con palabras como «Paz», «Tranquilidad» o «Felicidad».

Donde sí se ve una normalidad total es en la zona de negocios de la feria, donde casi dos centenares de empresarios prácticamente no se levantan de la mesa en todo el día, recibiendo a quienes serán sus clientes durante un año, y asegurando su volumen de negocios en un sector que mueve miles de millones de euros en cada temporada turística.

En la cita madrileña también están presentes los destinos malagueños, que mantienen sus agendas profesionales, aunque se hayan suspendido los eventos promocionales.