La cadena de material deportivo Oteros cierra la tienda del polígono Santa Bárbara en Málaga en su proceso de clausuras

La cadena cordobesa de material deportivo Oteros está procediendo a un progresivo cierre de sus tiendas debido a la difícil situación económica en la que se encuentran las dos sociedades principales que conforman su estructura, OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL y Global Retail Business SL. El pasado sábado, día 17 de enero, fue el último día de apertura al público del establecimiento situado en el polígono de Santa Bárbara, que era el local más grande y de mayor actividad de la cadena en Málaga, tanto con venta directa al cliente de calle como servicio de pedidos y recogida de productos on line, según han explicado a este periódico fuentes laborales.

Otero tenía presencia en este lugar desde hace 18 años, primero en el lugar contiguo (que era mucho más grandes) y desde 2019 en el actual, que ahora ya está cerrado y donde los trabajadores que quedan se dedican a tareas de recogida del material. En estos últimos días también se ha producido el cierre de la tienda de Antequera, junto a otras tres en Madrid, dos en Alicante y una en Barcelona.

También ha dejado de estar activa la tienda on line de Oteros, lo que ha provocado que algunos clientes que habían realizado pedidos hayan tenido que acudir al local de Santa Bárbara para el reintegro de su dinero, según han explicado estas fuentes.

El exterior de una tienda de Oteros. / L. O.

ERE presentados en otoño

Oteros contaba hasta el pasado mes de noviembre total de cerca de 200 trabajadores (114 de OTS y el resto de Global), de los que unos 50 estarían en la provincia de Málaga. La empresa anunció entonces su intención de publicar sendos expedientes de regulación de empleo (ERE) para la extinción colectiva de los contratos de trabajo de toda la plantilla. El ERE se empezó a negociar con los trabajadores de OTS pero a la segunda reunión se abandonaron los contactos ya que la empresa reactivó la vía del proceso concursal, a la que ya había recurrido en el año 2022. Según comentan las fuentes, en el caso de Global se desestimó el ERE al no contar con administrador. La otra empresa que también pertenece al grupo (lleva las tiendas online de Zappas y Oteros Online) es Azahara Online 2014, SL con cuatro trabajadores que también desconocen su futuro.

Ante la situación, este pasado mes de diciembre, la mayoría de la plantilla de OTS (un 60%) aprobó en una asamblea celebrada en diciembre pactar despidos de 20 días por año trabajado con la empresa que, según las fuentes, tiene intención de acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) alegando su situación de insolvencia y las deudas con los proveedores".

Salida de trabajadores

Por otro lado, y en medio de todo este escenario, algunos empleados ya han optado en los últimos tiempos por buscarse otros empleos. Así, el caso de Málaga, sólo quedan ya entre 15 y 20 empleados de OTS, más los que haya de Global. Hay tiendas todavía técnicamente abiertas en Benalmádena o Ronda, pero no operativas para el público porque los trabajadores están de baja. La de Zappa en el Muelle Uno sí se mantiene abierta de momento, con dos trabajadores de OTS.

Las fuentes consultadas creen que todos estos movimientos obedecen a un procso de "liquidación" de la empresa y reclaman que la empresa aclare cómo va a ser la salida de los trabajadores que quedan de OTS y para los de Global (pendientes éstos aún de saber si se les convoca otra vez a un ERE). "Si quieren que nos despidan ya, pero que no tiren del recurso de darnos permisos retribuidos", afirman las fuentes.