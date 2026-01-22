Cae un árbol de 15 metros en Huelin sin causar daños personales

Susto en la barriada de Huelin esta tarde. Un árbol de grandes dimensiones, de unos 15 metros de altura, se ha caído en la calle Antonio Soler, justo en la esquina con la calle Tomás Echevarría poco antes de las tres y media de la tarde. Por suerte, no hay que lamentar daños personales, aunque la caída de este ficus de grandes dimensiones ha impactado contra un camión de reparto y ha bloqueado el tráfico rodado.

Fuentes del sistema 112 de Emergencias han detallado que los primeros avisos por la caída se han recibido en torno a las 15.20 horas. El ejemplar de ficus ha bloqueado la calle Antonio Soler, a la altura del colegio Eduardo Ocón, un lugar de mucho tránsito pocos minutos antes de la caída por la salida de los escolares.

Para retirar el ejemplar caído se han movilizado efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y para controlar el tráfico, que ha cortado la salida hasta Tomás Echevarría, un vía muy transitada de la barriada de Huelin, a agentes de la Policía Local.