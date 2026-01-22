Cierre del mercado de Santa Emilia: la historia de un lugar emblemático de la Cruz del Humilladero llega a su fin

El mercado de Santa Emilia, uno de los pulmones del barrio malagueño de Cruz de Humilladero y lugar de encuentro de comerciantes desde 1950, prevé cerrar sus puertas el próximo 31 de enero. Los dueños de la galería privada en la que se encuentra han decidido no renovar contratos a sus comerciantes. ¿Resultado? Sus puestos han ido cerrando uno a uno, hasta sólo quedar dos, una panadería y una carnicería.

Una decisión que desalienta a sus clientes habituales. Encarnación Jiménez es residente del barrio desde hace 58 años y confiesa sentir “pena” por la inminente despedida del mercado de Santa Emilia.

“A todo el barrio nos da pena. Antes ibas al mercado y no podías caminar de la gente que había. Era la alegría del barrio, nos conocíamos todos”, rememora Encarnación con tristeza, antes de apostillar que el de Santa Emilia era un mercado frecuentado por compradores “de Carranque, Santa Julia, San Vicente…”. Venían “de todos los planetas”, ironiza.

Adiós a una carnicería de 37 años

Junto a esta panadería, permanece en pie la carnicería de Juan Jiménez. Cuando se despida tras 37 años de sus clientes, y baje las persianas de su puesto, sabrá que la historia del mercado de Santa Emilia habrá terminado. El final de su contrato de alquiler es la fecha esperada por los dueños de la galería para cerrar el mercado este 31 de enero.

Juan recuerda los buenos años del mercado, cuando no se podía ni andar en él: “Esta galería tenía 56 puestos y funcionaba a tope. Tú venías aquí y siempre estaba lleno”.

Sin dar un porqué, los dueños de la galería decidieron dejar extinguir los contratos de los comerciantes y recuperar el usufructo de ella. Una decisión teoriza el comerciante, que podría estar vinculada a un “cambio de actividad” del espacio. Ahora, a nueve días de que su contrato finalice, Juan Jiménez se plantea buscar un nuevo local, una tarea "complicada" a dos años de su jubilación.

Imágenes del interior del mercado de Santa Emilia en 1950. / Asociación de Comerciantes La Unión-Cruz Humilladero.

Pulmón comercial desinflado

Según cuenta a La Opinión de Málaga Juan Jiménez, el mercado de Santa Emilia ha pasado por varios momentos que le han debilitado. Desde la crisis de 2008 hasta la pandemia, pasando por las obras del metro, que desembocó en "el golpe definitivo" que acabó con el histórico mercado.

Los trabajos para instalar la parada de la Línea 1 de Metro Málaga de La Unión, que se colocó en pleno centro de la calle Santa Marta, pusieron en jaque a los comerciantes de la zona. Las obras cortaron la calle durante tres años por retrasos causados por la localización de restos arqueológicos romanos. Todo esto provocó bajadas de ventas en el histórico mercado de Santa Emilia.

“Las obras del Metro quitaron a casi la mitad de los comerciantes que había aquí”, apunta Juan, quien explica que el mercado de Santa Emilia, como decía Encarnación, recibía clientela de otros barrios, como Los Prados o El Viso, pero la construcción de la estación de Metro provocó que dejaran de ir: “No podían aparcar ni parar a comprar”.

El presidente de la Asociación de Comerciantes La Unión-Cruz de Humilladero, Mario Fernández, apuntala la gravedad de las obras del Metro: con el corte de las calles, los vecinos "cambiaron de rutina" y se acostumbraron a comprar en otros establecimientos. "Fue el detonante para que aquello fuera cada vez a peor y a peor". A lo que se le unen las consecuencias económicas de la pandemia, que provocaron la marcha de varios comerciantes.

Vista del interior del mercado de Santa Emilia, en la Cruz del Humilladero. / Paula Tigges

Migración de comercios

Ya entonces comenzó un proceso migratorio de los comerciantes del lugar que se vio agravado por la no renovación de contratos. Es el caso de la Carnicería Charcutería Juanma; la pescadería de Rafael, ahora ubicada en La Unión bajo el nombre de Pescadería La Unión; o la Pescadería Los Cuatro Hermanos. Esta última llevaba desde los principios de los 2000 en la galería y se trasladó a un local próximo hace cinco años porque los dueños de esta "siempre han querido cerrarla", según cuenta Cristina Sánchez, trabajadora del comercio.

Mariluz Rivero viene de comprar una barra de pan cateto cortado en la panadería que aún resiste en el interior de la galería. Echando una mirada atrás, rememora la diversidad de puestos que había en el mercado de Santa Emilia. En el año 2007 la galería contaba con 25 puestos en activo, según un informe de la Asociación de Comerciantes La Unión-Cruz de Humilladero. "Había de todo, pescadería, carnicería, panadería, droguería, frutería... hasta un zapatero, que me acuerdo yo que traía los zapatos para arreglarle los tacones, ponerle las tapillas...", recuerda Mariluz.

"Pero eso ya... al abrir tantos comercios, la galería fue vendiendo menos y menos y los puestos los fueron dejando. Queda esta carnicería y una panadería más adentro, quedaba una pescadería, pero el hombre la ha quitado y la ha puesto en La Unión", apostilla la vecina del barrio.

Boca del Metro de Málaga en La Unión, situada en la calle Santa Marta. / Paula Tigges

Renovación pagada por los comerciantes

El carnicero explica que en estos 76 años, la galería ha precisado de una reforma para acondicionar su interior. Una obra que culmina en septiembre 2007 y que fue sufragada en su totalidad por los propios comerciantes: "Necesitaba una reforma y la pagamos los mismos inquilinos".

La situación de la galería era "cutre, no, lo siguiente" antes de las obras, según Cristina, quien, además, pone en valor las dimensiones de la obra, su necesidad y las positivas consecuencias que dejó en las ventas de los diferentes comercios.

Pese a los esfuerzos que por décadas han hecho sus comerciantes, este 31 de enero el mercado de Santa Emilia prevé cerrar sus puertas. "Se va a quedar el barrio muy triste", le dice una clienta a Juan Jiménez mientras le prepara su compra del día. Otra señora se despide de él con un "para lo que te queda, tendremos que apurar". Encarnación ahora tendrá que comprar su carne en algún supermercado, esos que "echan abajo" al pequeño comercio, pero de los que su barrio y toda Málaga "está lleno".