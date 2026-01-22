Un cortocircuito provoca un incendio en una vivienda del Centro de Málaga

Un incendio registrado este jueves en una vivienda del Pasillo de Santa Isabel, en pleno Centro de Málaga, ha provocado momentos de tensión entre los vecinos debido a la gran cantidad de humo generado. El fuego, que se originó al parecer por un cortocircuito al encender un electrodoméstico, fue apagado rápidamente gracias a la intervención de varios trabajadores que se encontraban realizando reformas en el edificio, concretamente en el mismo piso en el que ha tenido lugar el incendio.

La dueña de la vivienda, Ana, cuenta que al enceder la lavadora comenzó a notar un olor a quemado y humo. Asustada, salió rápidamente de la casa. Al parecer, el fuego se originó ya que había un perchero muy cerca del cuadro eléctrico, que llevó a que las llamas se expandieran más rápido.

Aviso del portero y rápida actuación

Según han contado los testigos, el portero del inmueble fue quien dio la voz de alarma al detectar el incendio. Los trabajadores, que se encontraban en una vivienda de la misma planta realizando una reforma, salieron al exterior al recibir el aviso y utilizaron los extintores disponibles en el propio edificio.

“Cuando abrimos un poco la puerta ya se veía el incendio. No era muy grande, pero había muchísimo humo y no se veía casi nada”, explica Manuel Puerta, uno de los operarios que ha participado en la extinción del fuego.

El incendio ha sido en el edificio 15 del Pasillo de Santa Isabel / Esperanza Mendoza

Llamas visibles y mucho humo

Aunque el incendio no alcanzó grandes dimensiones, las llamas llegaron a ser visibles hasta casi el techo, lo que ha dificultado la visibilidad en el interior de la vivienda. “Al abrir la puerta, las llamas subían hacia arriba, pero con los extintores se pudieron parar”, ha señalado el trabajador.

Además, el incendio y la posterior aparición de las autoridades han generado un gran tráfico a la altura del Pasillo de Santa Isabel y la Avenida Rosaleda.

La vivienda afectada pertenecía a una vecina embarazada que, según los testigos, logró salir corriendo al percatarse del fuego. “Salió muy rápido y no se la ha vuelto a ver por aquí”, han indicado. Afortunadamente, no se han registrado heridos. Tras sofocar las llamas, los bomberos han acudido al lugar para revisar el inmueble y asegurarse de que no quedan focos activos. Al parecer, la propietaria tenía un gato, por lo que los efectivos también están revisando la vivienda en busca del animal.