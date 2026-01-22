La Diputación de Málaga lanza Invierno Joven 2026: un millar de plazas gratis para actividades de aventura y ocio

La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Juventud, pone en marcha el programa Invierno Joven 2026, la segunda edición de una iniciativa compuesta por una serie de actividades de aventura y ocio donde se ofrecen 1.000 plazas gratuitas destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años de la provincia de Málaga.

El objetivo que busca esta amplia oferta lúdica es promocionar un estilo de vida activo y saludable manteniendo el contacto con la naturaleza y aprovechando la época invernal, donde se pueden llevar a cabo diversas actividades de aventura.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, explica que «tras el éxito de la pasada edición, la apuesta de este año será más ambiciosa con la incorporación de cuatro nuevas actividades: Tres rutas en bicicleta de montaña por la Sierra de las Nieves, cuatro torneos de FIFA, visitas al Laberintus Park y también a OXO Museo del Videojuego, son las novedades de una lista donde las visitas a Sierra Nevada para disfrutar de una jornada de esquí y snowboard sigue siendo el gran reclamo».

En esta edición, son 12 las actividades que se ponen a disposición de los jóvenes de la provincia y que abren su plazo de inscripción este sábado, 24 de enero, a través de la web de la Delegación de Juventud.

Las plazas estarán disponibles hasta completar la oferta o hasta 48 horas previas al inicio de la actividad, recordando que sólo se podrá inscribir cada joven en una de ellas.

Los jóvenes empadronados en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes tendrán preferencia para poder inscribirse en las actividades este sábado, mientras que ya a partir del 26 de enero a las 00.00 horas se abrirá el resto de vacantes disponibles a todos los jóvenes de la provincia, sin distinción de municipios.

Los interesados deberán tener actualizado el certificado de empadronamiento en su localidad para poder inscribirse en las actividades, solicitado como máximo en los últimos tres meses a través de sede electrónica en sus Ayuntamientos. También deberán contar con el Documento Nacional de Identidad en vigor.

Santaolalla explica más detalles de estas 12 actividades destacando «la oportunidad de disfrutar de experiencias inolvidables en plena naturaleza con las actividades que ofrece Invierno Joven 2026, uno de los programas que más aceptación hemos tenido y que genera una gran expectación».