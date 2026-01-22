El empresario Tomás Olivo inicia los trámites para impulsar un centro comercial en Málaga capital

El empresario murciano Tomás Olivo, impulsor y propietario de diversos centros comerciales como La Cañada de Marbella, ha iniciado los trámites urbanísticos necesarios ante la Gerencia Municipal de Urbanismo para cambiar el uso del suelo de una parcela estratégica situada en los suelos de la Azucarera, junto a la Carretera de Cádiz. La parcela se ubica entre la avenida de Velázquez y la vía MA-22, frente al centro comercial Málaga Nostrum, en una zona que conecta con el Martín Carpena y el paseo marítimo de Poniente. Según ha podido confirmar este periódico este jueves con fuentes del sector, ya se ha presentado ante la Gerencia el documento en el que se solicita el trámite de modificación del uso del terreno, que está calificado como industrial, para pasarlo a comercial.

El diseño arquitectónico del futuro centro ha sido encargado por Olivo, a través de General de Galerías Comerciales (la sociedad patrimonial del grupo), a un equipo formado por el estudio malagueño de Ángel Asenjo y por Chapman Taylor, una firma británica que ha participado en grandes proyectos comerciales a nivel internacional. Fuentes municipales, por otro lado, han confirmado que el documento ha sido recibido por la Gerencia de Urbanismo y que "se está estudiando".

Las líneas maestras del proyecto, que se ejecutará sobre esta parcela de más de 65.000 metros cuadrados (adquirida hace unos años por Tomás Olivo), manejan una superficie de 45.000 metros de huella y una previsión de 115.000 metros de suelo construido, con otros 20.000 metros para zonas verdes, según las fuentes consultadas del sector. El inmueble del centro comercial tendría planta baja más otras dos (la segunda algo sería algo más pequeña que la primera), además de dos plantas de sótano y unas 3.000 plazas de aparcamiento.

Una inversión de unos 150 millones de euros

La inversión rondaría los 150 millones de euros para un centro que albergaría locales comerciales y de restauración. El objetivo inicial de los promotores es poder tener listo el centro en un plazo de unos tres o cuatro años, aunque el proyecto se enfrenta ahora a un largo procedimiento administrativo que condicionará esas primeras previsiones. La solicitud es para una modificación del planeamiento vigente para que los terrenos, ahora calificados para uso empresarial e industrial, puedan acoger un centro comercial. En el PGOU aprobado en 2011 siguió vigente la ordenación de 1997.

De cara a una posible luz al verde al proyecto, se antoja clave el análisis que se hiciera del impacto en el tráfico por parte del Ayuntamiento o del Ministerio de Transportes. Sería necesaria también una evaluación ambiental de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Tomás Olivo, la sexta mayor fortuna de España

Tomás Olivo ha escalado este pasado año 2025 al sexto puesto de la lista de las 100 mayores fortunas españolas que publica la revista Forbes (el año anterior estaba el 12) y presenta un patrimonio de 4.600 millones de euros (1.900 más que el año anterior, según Forbes). Olivo es murciano de origen, pero su trayectoria empresarial está muy vinculada a Andalucía.

Noticias relacionadas

El empresario Tomás Olivo / L.O.

Olivo es el propietario de General de Galerías Comerciales, una empresa que cotiza en bolsa desde 2017. Es además el segundo máximo accionista de Unicaja, con el 9,39% de los títulos, sólo por detrás de la Fundación Unicaja, que tiene el 31,2%.