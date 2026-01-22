Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Encuentran a Boro, el perro desaparecido en el accidente de tren de Adamuz: está a salvo y con su familia

Después de tres días de búsqueda el animal ha sido encontrado por agentes del Infoca

Rescatan a Boro, el perro desaparecido

Rescatan a Boro, el perro desaparecido / L.O.

Arancha Tejero

Arancha Tejero

Málaga

Después de tres días de incansable y angustiosa búsqueda, Boro, el perro desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), ha sido encontrado, según ha informado el Partido Animalista (Pacma) este jueves por la mañana en sus redes sociales. 

“La tragedia del accidente acaba con un final que aporta algo de luz”, señalan en un mensaje publicado en la red social X, en el que informan de que el animal ha sido rescatado por los agentes del Infoca. 

Tres días de búsqueda

Boro viajaba en el tren de Iryio junto a sus dueñas, las malagueñas Ana y Raquel, que regresaban a Madrid, donde residen y trabajan. Tras el accidente, el perro desapareció y las redes se volcaron con su búsqueda, tras el llamamiento de Ana que pedía ayuda para encontrarlo. 

La joven malagueña había resultado herida, pero en menor medida que su hermana, que está embarazada y permanece ingresada en observación en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Un guarda de campo avistó ayer al perro Boro, pero no pudo ser capturado porque escapó monte a través cuando intentaron cogerlo. Sin embargo, finalmente, esta mañana ha sido encontrado y se encuentra ya junto a su familia.

