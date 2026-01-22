Ni por estética ni para facilitar el paso de los carruajes: este es el motivo por el que los edificios de la calle Larios de Málaga son redondeados

Más de 10.000 personas recorren cada día una de las calles más transitadas, emblemáticas y admiradas de toda Andalucía: la famosa calle Larios de Málaga capital. Una marea de ciudadanos que pasea por sus rincones y establecimientos sin saber que la imagen que presenta en la actualidad, con edificios modernos, simétricos y redondeados, dista mucho del que mantenía un siglo atrás y que el motivo de este cambio no fue solo estético.

Así, son muchos los que se preguntan por el característico aspecto de estos edificios y sus esquinas curvas, y quienes afirman que se debe a puros fines estéticos o para agilizar el paso de los carruajes. Sin embargo, esta curiosa estampa nació con un fin mucho más destacado: erradicar los brotes de epidemias que se producían en el lugar por la falta de salubridad.

El motivo real de las esquinas redondeadas de la calle Larios

En el siglo XIX, antes de que la calle Larios fuera inaugurada con su nuevo aspecto el 27 de agosto de 1891, esta zona no tenía nada que ver con su imagen actual, sino que mantenía el trazado musulmán a través de su laberinto insalubre de arterias comerciales.

De ese modo, en el lugar se sucedía un sinfín de callejuelas estrechas, tabernas, mesones, albergues y barberías con toda una población hacinada, sin ventilación ni saneamiento.

Un entramado que recrudecía aún más los diversos brotes epidémicos que se padecían en la época y que se extendían rápidamente desde este céntrico enclave hasta el resto de la ciudad.

Los almacenes de Gómez Raggio en la calle Larios en 1976. / A. V. S.

Las epidemias del siglo XIX y los problemas de salubridad urbana

Ante los problemas de salud que esto estaba ocasionando, empeorados aún más tras la epidemia de cólera que se produjo en 1833, fueron los propios médicos los que aseguraron que uno de los mejores antídotos que se podían poner en práctica para evitar esta situación era echar abajo ese entramado de calles.

Así, recomendaron realizar un nuevo diseño con mayor ventilación entre sus espacios para que el aire que llegaba desde el puerto, que en ese momento se estancaba entre tantas callejuelas y recodos, pudiera discurrir con mayor facilidad entre las viviendas. De esta forma, el aire se llevaría los efectos de la concentración de enfermedades, así como los malos olores.

Eduardo Strachan y la influencia de la Escuela de Chicago

El encargado de llevar a cabo el diseño de los 350 metros de su trazado fue el arquitecto Joaquín de Rucoba, mientras que Eduardo Strachan Viana-Cárdenas se puso al frente de los proyectos arquitectónicos de los edificios de la nueva calle Larios.

Para ello, Strachan bebió de la influencia de Chicago, conocida como la ciudad del viento, que había diseñado las esquinas de sus edificios de forma redondeada para que el aire corriera con más facilidad por sus calles.

La calle Larios sigue siendo un referente arquitectónico

Así, Strachan se inspiró en la conocida como 'Escuela de Chicago' para atajar el problema de salubridad de la calle y, además, dar un toque distintivo al Centro de Málaga, que pasó así de un entramado desordenado de calles, a presentar estructuras metálicas, edificios altos, simetría y redondeadas esquinas que se mantienen hasta el día de hoy.

Una de las fotos del reportaje de Joaquín Oses sobre la construcción de la calle Larios (1887-1891). / Colección de Juan Antonio Fernández Rivero

De ese modo, con sus más de 130 años de historia, la calle Larios sigue siendo uno de los entornos más estudiados y alabados del país gracias a su novedoso urbanismo que la convirtió en todo un referente de la arquitectura del siglo XIX.