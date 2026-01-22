Estos son los restaurantes de Málaga que están entre los mejores de España

La gastronomía malagueña vuelve a situarse en el mapa nacional. Siete restaurantes de Málaga y la Costa del Sol han sido incluidos en el Top100 de TheFork 2025.

El ranking anual selecciona los 100 restaurantes favoritos de los españoles a partir de las opiniones y experiencias reales de los usuarios de la plataforma líder de reservas online en Europa.

Un listado que, un año más, refleja los gustos cambiantes de los comensales y el dinamismo del sector de la restauración en España. De los 100 restaurantes seleccionados este año, 35 repiten presencia y 65 son nuevas incorporaciones, consolidando esta edición como una de las más abiertas y variadas.

Los siete restaurantes malagueños del Top100

Siete restaurantes de Málaga están entre los 100 mejores de España y son:

El Alimentario (18º), en Torre del Mar , destaca por su comida exquisita , con platos muy valorados como el tartar de atún , el carpaccio de gambas y un menú degustación que conquista a los comensales.

, destaca por su , con platos muy valorados como el , el y un que conquista a los comensales. Sushi Flower (31º), en Málaga capital (Perchel) , es apreciado por su ambiente acogedor y decoración agradable , aunque algunos clientes señalan un olor intenso al entrar.

, es apreciado por su , aunque algunos clientes señalan un olor intenso al entrar. Ménade (54º), en Caleta de Vélez , recibe elogios por una cocina que los clientes definen como una auténtica delicia , con platos como el taco de atún o el arroz negro , que destacan por su calidad y presentación.

, recibe elogios por una cocina que los clientes definen como , con platos como el o el , que destacan por su calidad y presentación. Palodú (65º), en Málaga capital, figura como el restaurante con estrella Michelin más reciente de la ciudad, consolidando su posición entre los favoritos del público.

Cristina y Diego están tras Palodú. / GOMA Brand Narratives

Candeal (73º), en Marbella , enamora a los comensales con una cocina espectacular , donde brillan platos como el blumenkohl con trufas o el seabass . Su propuesta rinde homenaje a los guisos tradicionales, escabeches y sabores de caza , reinterpretados desde una mirada actual y con absoluto respeto por la materia prima.

, enamora a los comensales con una , donde brillan platos como el o el . Su propuesta rinde homenaje a los , reinterpretados desde una mirada actual y con absoluto respeto por la materia prima. Arrozante Fuengirola (79º), en Fuengirola , destaca por su ambiente cuidado y acogedor , con un local espacioso y vistas a la piscina del hotel Occidental Fuengirola. Sus arroces son los grandes protagonistas, especialmente el arroz con pato y foie y la paella de carabineros , sin olvidar una torrija con helado muy celebrada.

, destaca por su , con un local espacioso y vistas a la piscina del hotel Occidental Fuengirola. Sus son los grandes protagonistas, especialmente el y la , sin olvidar una muy celebrada. Mi Niña Lola (95º), en Málaga capital, se cuela también entre los favoritos de los españoles con una propuesta gastronómica que ha sabido conquistar a los usuarios de TheFork.

El Top100 más diverso a nivel gastronómico

El Top100 anual de TheFork 2025 se consolida como la edición más diversa hasta la fecha, reuniendo 27 tipologías gastronómicas diferentes. La cocina mediterránea lidera el ranking con un 20% de los restaurantes seleccionados, seguida por la cocina de autor (14%) y la española (11%).

Además, crece la presencia de cocinas internacionales y exóticas, como la japonesa (7%), asiática (5%), india (4%) y argentina (3%), reflejando la evolución de los hábitos de consumo y el creciente interés de los comensales en España por sabores de distintos orígenes culturales.

Una diversidad que confirma que Málaga y la Costa del Sol no solo son destino turístico, sino también referente gastronómico nacional.