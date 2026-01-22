Familia y amigos despiden al cardiólogo malagueño fallecido en el accidente de Adamuz

Familiares y amigos han despedido este jueves al joven cardiólogo malagueño Jesús Saldaña, fallecido en el accidente de dos trenes ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) cuando volvía a Madrid, donde trabajaba en concreto en el Hospital Universitario de La Paz.

El Parque Cementerio de la capital malagueña, Parcemasa, ha acogido en la tarde de este jueves la misa funeral en recuerdo de este joven, que iba en uno de los vagones que descarrilaron del tren Iryo que partió de la estación de Málaga con destino a la de Puerta de Atocha de Madrid.

Autoridades e instituciones

La capilla central de Parcemasa se ha quedado pequeña para acompañar a la familia y expresarle sus condolencias. Entre las autoridades y responsables de instituciones, ha asistido el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, el delegado de Salud de la Junta, Carlos Bautista, y el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro.

El juzgado de Montoro (Córdoba) que lleva el caso por el referido accidente ferroviario autorizó este pasado miércoles la entrega del cuerpo a la familia, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, al igual que se está haciendo con los otros fallecidos en este trágico siniestro una vez que se les ha practicado la autopsia y se les ha identificado.

"Destrozados"

Desde el primer momento de conocerse el accidente, su familia y amigos no pararon de buscarle, tanto en Adamuz como a través de las redes sociales, donde habían distribuido un cartel con su imagen. Los familiares recorrieron todos los hospitales de Córdoba, pero no lograron dar con él, por lo que aseguraban sentirse "destrozados"; hasta que llegó la trágica confirmación.

Durante estos días, son muchas las entidades e instituciones que a través de las redes sociales han mostrado sus condolencias a la familia y han destacado la profesionalidad y trayectoria de Jesús Saldaña, además de su carácter afable y calidad humana. Es el caso de la Sociedad Española de Cardiología, del Servicio de Cardiología en La Paz y del Servicio Madrileño de Salud.

También del Colegio de Médicos de Málaga, que realizó este pasado miércoles un minuto de silencio en recuerdo del joven, nacido en Málaga en 1995, y que finalizó en 2019 la carrera de Medicina en la Universidad de Málaga (UMA), institución que también expresó sus condolencias.

El homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz tendrá lugar el sábado 31 de enero en Huelva, provincia de la que son originarios 25 de los 43 fallecidos que se contabilizan hasta el momento.

Estudiante ejemplar

Jesús Saldaña fue reconocido públicamente en 2013 al haber conseguido la nota más alta de la provincia en Selectividad (13,81), momento en el que se decantó definitivamente por estudiar Medicina en Málaga, donde también estudió su hermana Natalia, que es especialista en Pediatría y ejerce en el Hospital Materno Infantil de Málaga. También en 2011 tuvo otro reconocimiento por su expediente académico.

Estuvo dado de alta en el Colegio de Médicos de Málaga, según esta institución, durante tres meses, ya que después se dio de baja para trasladarse a Madrid, ciudad en la que desempeñó su carrera profesional como especialista en Cardiología en el Hospital La Paz.