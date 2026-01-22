Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los maquinistas irán a huelga del 9 al 11 febrero, por la tragedia de Adamuz

Desde CGT Málaga estudian sumarse al paro que afectaría a unas 2.000 trabajadores y recuerdan que llevan denunciando estas situación desde hace años

La Guardia Civil continúa trabajando en la búsqueda de restos y evidencias para la identificación de todas las víctimas y la investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) del pasado domingo. El número de víctimas mortales se eleva ya a 41, indicaron a EFE fuentes de la investigación.

Chaima Laghrissi

Málaga

Los maquinistas irán a huelga tras los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Así lo ha comunicado finalmente el sindicato Semaf, que llama a secundar los paros en todo el país como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario" y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

Se trata de una huelga de tres días, prevista para los próximos 9, 10 y 11 de febrero. Lo ocurrido en Adamuz y Gelida ha sido "un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria" y, por ello, han iniciado todos los procesos legales para la tramitación de la convocatoria en las distintas empresas.

En Málaga, aún deben reunirse los sindicatos de Adif, Renfe, Iryo y Ouigo para formalizar la convocatoria, "para no poner en riesgo el empleo de los trabajadores de la red ferroviaria en Málaga", indica Miguel Montenegro, responsable del sector ferroviario de CGT en Málaga y Andalucía.

De secundar la huelga en Málaga, serían 2.000 los trabajadores afectados. Aunque Montenegro no lo tiene tan claro: "Málaga es especialmente una empresa acomodada; conseguir una plaza aquí es complicado, por lo que las personas intentan no ir en contra de la empresa", confiesa.

Denuncias previas

Asimismo, desde el sindicato recalcan que esta situación "no es nueva" e insisten en que llevan tiempo alertando: "En diciembre ya propusimos que hubiese huelga por estos motivos. Llevamos denunciando esta situación desde hace años, pero siempre predicamos en el desierto. Y ahora ha pasado y tenemos que lamentar la pérdida de vidas".

Semaf asegura que, para garantizar la seguridad, "se debe comenzar por atender los numerosos partes" remitidos a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, en los que se informa del mal estado de las vías en distintos puntos kilométricos, "en lugar de dejarlos sin respuesta ni actuación durante meses e incluso años".

Puente apuesta por el diálogo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado que su departamento se sentará a dialogar con los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo que evite una huelga en el sector ferroviario, una protesta que, en su opinión, "no contribuirá en nada".

En una entrevista en TVE 1, Puente ha asegurado que se pone en la piel de los trabajadores ferroviarios y que entiende la "zozobra" tras la muerte de maquinistas en los recientes accidentes ferroviarios.

"Nosotros vamos a sentarnos a dialogar y acordar para intentar llegar a un acuerdo que no conlleve una huelga. Ellos están, por supuesto, en su derecho de hacerlo, pero tampoco creo que vaya a contribuir en nada", ha afirmado el ministro.

