Los maquinistas de Málaga secundarán la huelga por la tragedia de Adamuz

Los maquinistas de Málaga irán a huelga tras los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Sin embargo, aún siguen las reuniones entre los sindicatos, para que "sea un paro unitario".

Así lo ha comunicado Miguel Montenegro responsable del sector ferroviario de CGT en Málaga y Andalucía. Serían 2.000 los trabajadores llamados al paro en la provincia, aunque aún deben reunirse los sindicatos de Adif, Renfe, Iryo y Ouigo para formalizar la convocatoria, "para no poner en riesgo el empleo de los trabajadores de la red ferroviaria en Málaga", indica Montenegro.

Los sindicatos malagueños se unen así al anuncio que ha hecho Semaf, en el que llama a secundar los paros en todo el país como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario" y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

Se trata de una huelga de tres días, prevista para los próximos 9, 10 y 11 de febrero. Lo ocurrido en Adamuz y Gelida ha sido "un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria" y, por ello, han iniciado todos los procesos legales para la tramitación de la convocatoria en las distintas empresas.

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). / Joaquin Corchero - Europa Press

Denuncias previas

Asimismo, desde el sindicato recalcan que esta situación "no es nueva" e insisten en que llevan tiempo alertando: "En diciembre ya propusimos que hubiese huelga por estos motivos. Llevamos denunciando esta situación desde hace años, pero siempre predicamos en el desierto. Y ahora ha pasado y tenemos que lamentar la pérdida de vidas".

Semaf asegura que, para garantizar la seguridad, "se debe comenzar por atender los numerosos partes" remitidos a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, en los que se informa del mal estado de las vías en distintos puntos kilométricos, "en lugar de dejarlos sin respuesta ni actuación durante meses e incluso años".

Puente apuesta por el diálogo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado que su departamento se sentará a dialogar con los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo que evite una huelga en el sector ferroviario, una protesta que, en su opinión, "no contribuirá en nada".

En una entrevista en TVE 1, Puente ha asegurado que se pone en la piel de los trabajadores ferroviarios y que entiende la "zozobra" tras la muerte de maquinistas en los recientes accidentes ferroviarios.

"Nosotros vamos a sentarnos a dialogar y acordar para intentar llegar a un acuerdo que no conlleve una huelga. Ellos están, por supuesto, en su derecho de hacerlo, pero tampoco creo que vaya a contribuir en nada", ha afirmado el ministro.