Ampliación
Mercadona prepara el desembarco de la venta online en Málaga: comienza a construir su centro logístico en Trévenez
Mercadona invertirá 25 millones de euros en la construcción de una "Colmena" en Málaga para la venta online, que dará empleo a más de 300 personas y comenzará a operar en 2027
Mercadona está iniciando el desembarco de su sistema de venta online en Málaga, con la construcción de un almacén exclusivo para la compra online en Málaga, que vendrá a sumarse a los que ya tiene en marcha en Valencia, Barcelona, Madrid (tanto en Getafe como en Boadilla del Monte), Alicante y Sevilla. La Colmena, como internamente la compañía denomina a los almacenes destinados al servicio de venta online, estará ubicada en la calle Fernando Sor, en el polígono Trévenez, y tiene prevista una inversión de 25 millones de euros.
Durante la fase de construcción participarán más de 25 proveedores dando empleo a unas 150 personas. La nave ocupará 17.050 m2 sobre una parcela de 14.156 m2 de superficie y se espera su puesta en marcha en 2027.
Desde esta Colmena, donde se prepararán y distribuirán los pedidos online, se irá ampliando el nuevo servicio de forma progresiva a la ciudad de Málaga y municipios cercanos como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona y Manilva. En función de la evolución del proyecto, la compañía prevé expandir el servicio a otros municipios de la provincia.
El equipo que trabajará en la Colmena de Málaga estará compuesto por más de 300 personas entre repartidores y preparadores de pedidos.
Eficiencia y Sostenibilidad con la venta online
La nueva compra online persigue mejorar la experiencia del cliente al habilitar la nueva web de compra y aplicación móvil, además de llevar asociados importantes cambios estructurales que permiten optimizar los procesos de preparación y reparto. Al trasladar la preparación y envío de los pedidos a la Colmena, en lugar de gestionarlos uno a uno desde las tiendas, se incrementa la productividad y eficiencia, garantizando un mejor servicio.
Además, para el reparto de los pedidos, Mercadona cuenta con furgonetas con etiqueta ambiental ECO con motor diésel y transformación a GLP, que pueden transportar hasta 15 pedidos. Estos vehículos han sido diseñados exclusivamente con 3 zonas de temperatura adaptadas a cada tipo de producto: temperatura ambiente, refrigerado y congelado.
Además, incorporan un sistema de descarga mecanizado que minimiza la manipulación de la carga, con la reducción consiguiente de sobreesfuerzos para las trabajadoras y los trabajadores y la disminución del tiempo de descarga.
