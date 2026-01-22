El envejecimiento en Málaga sigue subiendo y condiciona el mercado laboral: hay 128 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16

Las cifras de envejecimiento en España siguen avanzando tras experimentar en 2025 el mayor crecimiento de toda la serie histórica, según un estudio publicado por la Fundación Adecco a partir de datos del INE. El incremento a nivel nacional ha sido de 5,7 puntos porcentuales, alcanzando un nuevo máximo histórico del 148%, es decir, ya se contabilizan 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 (en 2024 la cifra alcanzó el 142,3%). En Andalucía, el índice de envejecimiento es del 128,6% en 2025, con un aumento de 6,2 puntos (era de 122,4%) ¿Y Málaga? La provincia se sitúa en la media andaluza, con un 128%.

Por provincias, Jaén lidera el índice de envejecimiento en Andalucía (157,2%), seguida de Córdoba (153,3%); Granada (137,8%) y Cádiz (132,2%). Tras el citado caso de Málaga (128%) aparecen Huelva (125,7%), Sevilla (120,1%) y Almería (97,3%). La provincia almeriense es la única en la que sigue habiendo una mayor proporción de población joven.

La Fundación Adeccco, a través del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo, afirma que el envejecimiento demográfico se ha convertido en un factor determinante para el futuro del mercado de trabajo.

"Por ello, resulta esencial impulsar la incorporación y permanencia del talento sénior, una condición indispensable para asegurar la capacidad y resiliencia del tejido productivo a medio y largo plazo", ha asegurado este jueves.

La región andaluza sigue manteniéndose como una de las cinco más jóvenes de España, junto a Baleares, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No obstante, Adecco explica que, aunque el proceso de envejecimiento en Andalucía se inició más tarde que en el conjunto de España, en los últimos años ha alcanzado "velocidad de crucero "y crece a un ritmo cada vez más acelerado.

"Este fenómeno no solo redefine la pirámide poblacional, sino que plantea implicaciones para el mercado laboral, que deberá afrontar una reducción de la población activa (faltará relevo generacional) y una presión creciente sobre la disponibilidad de talento", añade.

La población sénior crece sin freno

"La evolución del índice de envejecimiento en Andalucía muestra una tendencia sostenida al alza que, año tras año, marca un nuevo máximo histórico. Una progresión que, además, se está acelerando: solo en el último ejercicio el indicador ha aumentado un 5,1% (6,2 puntos porcentuales), el mayor crecimiento registrado hasta la fecha. Detrás de esta realidad se combinan diferentes factores, especialmente, una natalidad persistentemente baja y una esperanza de vida en aumento, que configuran un escenario demográfico cada vez más desequilibrado", sostiene.

La tasa actual del 128,6% en Andalucía contrasta con la de finales del siglo XX (en el año 2000 Andalucía era una región joven, con un índice de envejecimiento del 73,4%). Es a partir de 2019 cuando la región se convierte en "envejecida", con una tasa que supera el 100% (101,4%) y que aumenta velozmente cada año. En el último lustro, el porcentaje ha crecido un 23% (en 2020 la tasa de envejecimiento era del 104,4%).

Un trabajador de Málaga en el desempeño de sus labores. / Álex Zea

Andalucía aún se sitúa entre las regiones más jóvenes

Por comunidades autónomas, vuelve a liderar el ranking de envejecimiento Asturias, con un índice del 265,3%, seguida de Galicia (231,6%) y Castilla y León (230,7%). Estas tres comunidades ya presentan más del doble de población mayor 64 años que menor de 16 años.

En el otro extremo, Ceuta (74,5%) y Melilla (60,4%) son las únicas que resisten con índices aún por debajo de 100%, registrando -todavía- una mayor proporción de jóvenes.

La apuesta por el talento sénior podría reducir en un 49% la brecha de relevo generacional en Andalucía

Adecco advierte de que España afronta una "paradoja estructural", ya que mientras la población envejece y la fuerza laboral es cada vez más sénior, el mercado de trabajo continúa "desaprovechando" a los profesionales mayores de 45 años y "perpetuando barreras" que limitan su empleabilidad.

"Esta incoherencia se traduce en que, pese a ser un segmento de la población imprescindible para sostener la actividad económica, algunos profesionales mayores de 45 años quedan excluidos de los procesos de selección o pierden su empleo sin lograr reengancharse al mercado laboral, debido a prejuicios y estereotipos que vinculan a “los sénior” con obsolescencia profesional, menor dinamismo o exigencias salariales superiores", expone.

Según Adecco, todo ello dispara las "reticencias" de los empleadores a la hora de incorporarles a los equipos de trabajo. "Como consecuencia, el desempleo en estas edades tiende a cronificarse y, en numerosos casos, se convierte en un puente precario hacia la jubilación, desaprovechando experiencia, talento y capacidad productiva", lamenta.

Así, el paro de larga duración (que afecta al 34% de las personas desempleadas en nuestro país) se eleva hasta el 48,5% en el caso de las personas mayores de 45 años, y que sigue incrementándose progresivamente con la edad.

Brecha por falta de relevo generacional

Por otra parte, y según el análisis de la Fundación Adecco el pasado verano, actualmente, en Andalucía hay 909.242 personas entre 6 y 15 años que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado laboral. Al aplicar la tasa de actividad del 32% registrada en la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años en Andalucía, se puede estimar que solo 290.957 de estos jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años.

Esta cifra contrasta de forma significativa con las 854.300 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral en ese mismo periodo, según los datos actuales de población activa. En otras palabras, por cada tres personas que se jubilan, solo una se incorpora al mercado laboral, lo que evidencia un llamativo desequilibrio en el relevo generacional.

Un camarero atiende a unas clientas en un establecimiento de hostelería de Málaga. / Álex Zea

En suma, la diferencia entre las 854.300 personas de 55 años o más que dejarán de trabajar y los 290.957 jóvenes que previsiblemente se incorporarán a la población activa en la próxima década, se traduce en una brecha de relevo generacional de aproximadamente 563.343 personas.

"Andalucía se adentra en una nueva realidad demográfica que desafía la competitividad empresarial y la sostenibilidad del Estado del Bienestar. El índice de envejecimiento no deja de crecer y esta realidad demográfica coloca a la región ante un desafío estructural que no admite más demoras; en este contexto, el edadismo se revela como un fenómeno obsoleto y como un profundo contrasentido. No podemos permitirnos prescindir de la experiencia y la capacidad productiva de los profesionales mayores de 45 años", apunta el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.

De hecho, si todas las personas mayores de 45 años que actualmente se encuentran en situación de desempleo en Andalucía (277.200) empezaran a trabajar, la brecha de talento derivada de la falta de relevo generacional podría reducirse en un 49%.