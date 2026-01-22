El parque de Málaga que acoge una de las cuevas más famosas de Andalucía y un pantano 'fantasma’': es uno de los lugares más lluviosos del país

Las provincias de Málaga y Cádiz comparten un enorme parque natural de más de 53.000 hectáreas que alberga una de las cuevas más famosas de toda Andalucía, un importante conjunto geológico repleto de montañas calizas, quejigos centenarios e imposibles formaciones; e, incluso, un pantano 'fantasma'.

Este enclave que se extiende por 14 municipios a la vez, 9 de la provincia de Cádiz y 5 de Málaga, es el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, un entorno único repleto de belleza, naturaleza, fauna y flora que, a su vez, está compuesta por diferentes sierras, como la de Zafalgar, Pinar, Endrinal o Caíllo, entre otras.

Un parque natural compartido entre Cádiz y Málaga

Este parque alcanza los municipios malagueños de Ronda, Montejaque, Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera; así como las localidades gaditanas de El Bosque, Prado del Rey, Zahara de la Sierra, Algodonales, El Gastor, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Ubrique.

Parque natural de la Sierra de Grazalema, entre Málaga y Cádiz / Diputación de Málaga

Este lugar destaca por su amplia vegetación, con un gran pinsapar y un boque de altos abetos, así como encinas y quejigos; así como por la composición de rocas calizas que conforman su paisaje, que generan gran variedad de fenómenos kársticos, como cuevas, desfiladeros o dolinas.

La Cueva del Hundidero-Gato, la más compleja de Andalucía

Y entre todos ellos, destaca una de las cuevas más emblemáticas de la provincia de Málaga, la Cueva del Hundidero-Gato, en Benaoján.

Esta es la cueva de Málaga que tiene más de 25 lagos en su interior. / Diputación de Málaga

Este sistema espeleológico considerado el más complejo de toda Andalucía, que ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Natural de Andalucía, cuenta con un sistema de galerías de 10 kilómetros de longitud y más de 50 metros de altura compuesto por hasta diez recorridos y más de 25 lagos en su interior.

La Cueva de la Pileta y su arte rupestre paleolítico

A esta inmensa formación geológica se une también la Cueva de la Pileta, situada también en Benaoján, que encierra uno de los conjuntos pictóricos de arte rupestre Paleolítico más interesantes de toda la península en las diversas galerías que lo forman; así como la Garganta Verde, un estrecho y profundo desfiladero que sirve de único desagüe a toda la sierra del Pinar.

Entre su amplia belleza natural también sobresale el conjunto geológico de los Llanos de Líbar, con montañas calizas, quejigos centenarias y atípicas formaciones únicas en toda Andalucía, e, incluso, una presa 'fantasma'.

La Presa de los Caballeros, un proyecto hidroeléctrico abandonado

Se trata de la Presa de los Caballeros, también conocida como el frustrado pantano de Montejaque, un entorno situado a las puertas del complejo Hundidero-Gato que está compuesto por un imponente muro de hormigón de 84 metros.

En este lugar iba a producirse uno de los grandes proyectos hidroeléctricos del siglo XX, una enorme presa, pero acabó siendo abandonado ante la imposibilidad de retener las aguas en su interior.

Fauna del parque: aves rapaces, carroñeras y grandes mamíferos

Además, este parque natural destaca por ser el lugar de toda la península ibérica que registra un mayor índice de pluviosidad debido a que su macizo supone un amuralla a los vientos cargados de humedad procedentes del Atlántico, lo que hace que descarguen intensas precipitaciones en la zona.

Parque natural de la Sierra de Grazalema, entre Málaga y Cádiz / Diputación de Málaga

De igual modo, en este enclave también se puede encontrar una amplia fauna, con especial protagonismo de las aves rapaces y carroñeras, pues en este entorno se encuentran más de 130 especies de aves. Asimismo, el parque acoge 44 especies de mamíferos, entre los que destacan los de gran tamaño, como ciervos y corzos.