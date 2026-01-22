Polémica vecinal en Huelin por las obras de renaturalización del barrio

El aumento de zonas peatonales y verdes, una ‘renaturalización’ de Huelin y su entorno conocida como la ‘supermanzana’, costeada en su mayor parte gracias a los fondos europeos ‘Next Generation’, no está gustando del todo a los vecinos; no por la idea en sí sino por su concreción.

Como destaca Francisco Moya, presidente de la veterana Asociación de Vecinos ‘Torrijos’ de Huelin, «hemos intervenido en el proceso de elaboración pero no en el proyecto final de la obra».

Por este motivo, lamenta, se han encontrado con las obras en marcha «y seguimos con falta de transparencia, comunicación y diálogo». Por eso, confían en que el Ayuntamiento sí escuche sus demandas con vistas a la tercera fase, la del entorno de Echeverría de Huelin, además de atender a lo que se pueda mejorar de lo ya finalizado -la fecha oficial de terminación era el pasado 19 de enero, tras cerca de un mes de prórroga, informan los vecinos-.

Las obras de la supermanzana de Huelin, en la calle Emilio de la Cerda, este mes. / A.V.

«Agravar lo que tenemos»

Para el presidente vecinal, la ‘supermanzana’ de Huelin se ha realizado sin solucionar un problema previo: «No se puede pensar en renaturalizar un barrio que tiene muchos problemas de aparcamiento, porque lo que haces es agravar lo que tenemos», argumenta.

A este respecto, Nacho Romera, vecino de Huelin y activista, precisa que, una vez se termine la tercera fase, y con los datos vecinales y los que tienen los presidentes de mancomunidades, «estamos hablando de que se pierden cerca de 200 aparcamientos, porque en la tercera fase es cuando más se pierden».

Eso, después de que, el pasado verano, una manifestación de vecinos y comerciantes hiciera rectificar al Ayuntamiento para que no se perdieran muchas plazas de aparcamiento. El Consistorio tomó medidas como una nueva línea de aparcamiento en calle Princesa o mantener las de calle Infantes y Mendoza entre los tramos entre calle Cañizares y las Navas.

Francisco Moya, presidente vecinal de 'Torrijos' de Huelin, señala los nuevos aparcamientos de calle Princesa. / A.V.

Sin embargo, también estas medidas levantan críticas. Como sostiene Francisco Moya, con respecto a calle Princesa se ha hecho lo contrario de lo que se espera en una renaturalización: «Nos han quitado más zona peatonal y puesto más coches».

Además, en algún tramo la acera ha quedado tan pequeña, que hasta una rampa de acceso para personas con movilidad reducida a la altura de calle Ferraz se ha convertido en un importante obstáculo, en una calle antes tan ancha como la calle Princesa.

Por otro lado, con respecto a calle Cañizares, comenta Nacho Romera, la retirada de aparcamientos, la rectificación y regreso de estas plazas, provoca «que cuando te bajas del coche, lo haces directamente a los alcorques», dado que se añadieron árboles a la calle.

Rampa peatonal en calle Princesa. Los vecinos piden otra modalidad para que no estreche tanto la acera recortada. / A.V.

Como recuerda Francisco Moya, la asociación de vecinos planteó al Ayuntamiento «dos propuestas» para hacer un aparcamiento: el patio del Colegio Eduardo Ocón, como se ha hecho en Colegio Valle-Inclán, en El Palo; y el gran espacio de la calle Carlos Rein, junto a Tabacalera .

«Esta barriada ya no es solo residencial, Huelin es igual que el Centro: el 80 por ciento de los que van a los bares son de fuera. El Ayuntamiento tenía que haber atendido esa necesidad y potenciar los aparcamientos», argumenta el dirigente de la asociación de vecinos Andrés Jiménez.

Quitar la zona azul

Otra petición vecinal relacionada con la movilidad es que se eliminen las zonas azules. En este sentido, Nacho Romera defiende que se retire la de Echeverría, «porque es incompatible dentro de la gran manzana; somos una zona muy bien comunicada por autobús, metro y con el Vialia enfrente, así que es incongruente que la gente venga al barrio a disfrutar en transporte privado», sostiene.

Por otro lado, Francisco Moya advierte que hay otros aspectos pendientes en la parte ya terminada como la limpieza, el mantenimiento de la nueva vegetación o la ubicación de contenedores.

Para el presidente vecinal, en Huelin «se han buscado más las necesidades de la hostelería que la del barrio», y recuerda que sigue siendo un barrio sin «centro social, centro de mayores ni centro cultural».

Aparcamientos pegados a nuevos alcorques, en calle Cañizares, Huelin. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de la Carretera de Cádiz, Francisco Pomares, respondió a La Opinión que los vecinos han podido ver el proyecto y que, «durante su ejecución, ha habido propuestas y quejas que se han solucionado»; y puso el ejemplo de la recuperación de aparcamientos «en el entorno del mercado», así como las nuevas plazas de la calle Princesa.

Francisco Pomares negó que se haya desatendido a los vecinos, «porque los vecinos apoyaron a los comerciantes en la manifestación» del pasado verano, argumentó.

De cualquier forma, el concejal recordó que, el pasado noviembre, hubo una visita a las obras con la junta directiva vecinal, en la que también estuvo Carmen Casero, «y quedamos en que, tras las obras, si algo no ha gustado se puede cambiar». En este sentido, emplazó a los vecinos a visitar las obras «a final de mes», y detalló que «rebajes, reajustes o cuestiones de tráfico lo podemos hacer como Ayuntamiento».

«Al final van a ganar todos, los miedos de los comerciantes de perder aparcamientos están fuera, el mercado sigue funcionado a pleno ritmo, y los aparcamientos en calle Princesa vendrán muy bien al entorno», subrayó.

Francisco Pomares señaló por último que queda la fase de Echeverría, «una intervención menor», que contará «por supuesto, con los vecinos de Huelin y Echeverría».