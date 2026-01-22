La promotora húngara Cordia refuerza su apuesta de expansión por España desde Málaga: Mauricio Mesa pasa de CEO a presidente

La promotora de origen húngaro Cordia, que está desarrollando desde el pasado año en Málaga sus primeros proyectos inmobiliarios en España, continúa reforzando su estructura con el nombramiento de CEOs o directores ejecutivos locales para dirigir las operaciones diarias en el mercado nacional. Como parte de esta evolución, el malagueño Mauricio Mesa, anteriormente CEO para España y Rumanía, pasará a desempeñar un rol estratégico de gobierno corporativo como presidente de los consejos de administración en ambos países. Cordia ha elegido la Costa del Sol para iniciar sus primeros proyectos en nuestro país: el edificio Jade Tower, en Fuengirola, y la promoción 360° by Cordia de 500 viviendas en el término municipal de Mijas, en el enclave de Cerrado del Águila.

"Esta estructura reforzada está diseñada para apoyar la siguiente fase de crecimiento en España y Rumanía, ampliar la cartera de proyectos y preparar las plataformas operativas para futuras inversiones y creación de valor. España será un foco estratégico clave para la empresa en los próximos años, impulsado por los atractivos rendimientos ajustados al riesgo y la ambición de Cordia de ampliar significativamente su cartera de inversiones y su actividad de desarrollo en el país", explica este jueves la compañía en un comunicado.

Cordia afirma que también aspira a aprovechar "oportunidades transfronterizas", respaldadas por "sólidos equipos de gestión locales y una red regional ya consolidada".

Mercados de enorme potencial de desarrollo residencial

Mauricio Mesa, en su función de presidente, se centrará en la supervisión estratégica, la asignación de capital, transacciones, desinversiones, relaciones institucionales y gobierno corporativo, garantizando la alineación y estabilidad a largo plazo en ambos mercados.

Una recreación del proyecto 360° by Cordia en Mijas (Málaga). / L.O.

"España y Rumanía son mercados con un enorme potencial y con dinámicas muy atractivas para el desarrollo residencial. Nuestro objetivo es seguir creciendo de manera selectiva, apostando por proyectos de calidad, ubicaciones estratégicas y una gestión responsable que nos permita generar valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés. Queremos estar preparados no solo para crecer, sino para hacerlo de forma ordenada, sostenible y coherente con los estándares internacionales de Cordia", ha explicado Mesa.

Sobre Cordia Group

Cordia, miembro del Grupo Futureal, es uno de los mayores grupos empresariales de promoción e inversión inmobiliaria residencial de Europa, con presencia y una marca sólida y reconocida en los segmentos medio y medio-alto del mercado de venta en

Hungría, Polonia, Rumanía y en el Reino Unido, a la vez que lleva a cabo su segundo proyecto en España.

Cordia Group cuenta con una trayectoria de 20 años y ha recibido premios internacionales, entre los que se incluyen el “ULI Global Awards for Excellence” de ULI; “Best Mixed Use Project in Europe” de “International Property Awards”, Bloomberg TV, The New York Times o el “Best Purpose Built Project Worldwide” de la Federación Inmobiliaria Internacional (FIABCI).

Primeros proyectos en Fuengirola y Mijas

La promotora Cordia dio comienzo el pasado mes de agosto al conjunto residencial '360° by Cordia', una promoción de obra nueva que se ubicará en Mijas y que viene a sumarse al primer proyecto de la compañía en España, el edificio Jade Tower, de Fuengirola, con la práctica totalidad de las unidades ya vendidas y diversos reconocimientos internacionales por sus calidades, originalidad y apuesta por la sostenibilidad.

Otra imagen recreada de 360º by Cordia, el proyecto de 500 viviendas en Mijas. / L.O.

El nuevo proyecto 360° by Cordia estará conformado por más de 500 viviendas ubicadas en el entorno natural de Cerrado del Águila, con un diseño a cargo del estudio malagueño HCP Arquitectos.

La primera fase de 360° by Cordia constará de 71 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, además de áticos con 4 dormitorios, con superficies que van desde los 77 hasta los 380 metros cuadrados. El complejo, integrado en su primera fase por seis edificios de baja altura, ofrece vistas al mar y al campo de golf y una ubicación a escasos metros del futuro Gran Parque de Mijas y el Hipódromo.