BoroLos 43 fallecidosMercadonaPasajeroSuceso en FuengirolaVandalismoSan AndrésOterosHuelin
¿Tienes un millón de euros? La mítica discoteca Rossé de Málaga busca comprador

El club cerró a principios de mes, tras una década siendo uno de los referentes del ocio nocturno malagueño

La discoteca Rossé llevaba casi una década abierta.

La discoteca Rossé llevaba casi una década abierta.

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La noche malagueña podría volver a encenderse. La emblemática discoteca Rossé Vip Club de Málaga, uno de los grandes referentes del ocio nocturno de la ciudad durante la última década, está en venta por un millón de euros tras su cierre definitivo el pasado mes de enero.

Fue el 11 de enero cuando Rossé decía adiós para siempre. Lo hizo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que anunciaba el cierre del local ubicado en el polígono de San Rafael, sin detallar los motivos de la decisión.

El mensaje no dejaba lugar a dudas: la despedida era definitiva: "Hoy bajamos las luces. Hoy cerramos las puertas. Gracias a todos los que formasteis parte de esta historia. Esto fue Rossé".

Ahora, el histórico establecimiento busca comprador. La inmobiliaria Málaga Homes ha puesto en el mercado la discoteca por un millón de euros, en una operación que se plantea como traspaso, lo que permitiría continuar con la misma actividad comercial como club nocturno.

Puedes hacer que la fiesta renazca contigo” o “solo tú puedes hacer que la música no pare de sonar”, son algunos de los mensajes con los que se promociona la venta, apelando directamente a quienes sueñan con devolverle la vida a uno de los templos de la noche malagueña.

Casi dos millones de asistentes

A lo largo de su trayectoria, más de 200 artistas pasaron por el escenario de Rossé y casi dos millones de asistentes cruzaron sus puertas, consolidando al local como uno de los grandes referentes del ocio nocturno en Málaga.

En su despedida, el equipo del club quiso rendir homenaje a todo lo vivido con un emotivo mensaje cargado de nostalgia: "Rossé no ha sido solo una discoteca. Ha sido el lugar donde conocimos a personas que hoy son familia. Donde bailamos sin mirar el reloj. Donde vivimos primeras veces que no se olvidan".

Ahora la pregunta queda en el aire: ¿será este el final definitivo de Rossé o el comienzo de una nueva etapa? La oportunidad está sobre la mesa… por un millón de euros.

TEMAS

La Casa Natal de Picasso, el Albéniz o el Hospital Noble: otros 62 edificios municipales de Málaga tampoco tienen la ITE en vigor

¿Tienes un millón de euros? La mítica discoteca Rossé de Málaga busca comprador

Encuentran a Boro, el perro desaparecido en el accidente de tren de Adamuz: así ha sido el feliz reencuentro

La medicina malagueña lamenta la pérdida "demoledora y cruel" de Jesús Saldaña

Un cortocircuito provoca un incendio en una vivienda del Centro de Málaga

Mercadona prepara el desembarco de la venta online en Málaga: comienza a construir su centro logístico en Trévenez

Los maquinistas irán a huelga del 9 al 11 febrero, por la tragedia de Adamuz

El parque de Málaga que acoge una de las cuevas más famosas de Andalucía y un pantano 'fantasma’': es uno de los lugares más lluviosos del país

