¿Tienes un millón de euros? La mítica discoteca Rossé de Málaga busca comprador

La noche malagueña podría volver a encenderse. La emblemática discoteca Rossé Vip Club de Málaga, uno de los grandes referentes del ocio nocturno de la ciudad durante la última década, está en venta por un millón de euros tras su cierre definitivo el pasado mes de enero.

Fue el 11 de enero cuando Rossé decía adiós para siempre. Lo hizo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que anunciaba el cierre del local ubicado en el polígono de San Rafael, sin detallar los motivos de la decisión.

El mensaje no dejaba lugar a dudas: la despedida era definitiva: "Hoy bajamos las luces. Hoy cerramos las puertas. Gracias a todos los que formasteis parte de esta historia. Esto fue Rossé".

Ahora, el histórico establecimiento busca comprador. La inmobiliaria Málaga Homes ha puesto en el mercado la discoteca por un millón de euros, en una operación que se plantea como traspaso, lo que permitiría continuar con la misma actividad comercial como club nocturno.

“Puedes hacer que la fiesta renazca contigo” o “solo tú puedes hacer que la música no pare de sonar”, son algunos de los mensajes con los que se promociona la venta, apelando directamente a quienes sueñan con devolverle la vida a uno de los templos de la noche malagueña.

Casi dos millones de asistentes

A lo largo de su trayectoria, más de 200 artistas pasaron por el escenario de Rossé y casi dos millones de asistentes cruzaron sus puertas, consolidando al local como uno de los grandes referentes del ocio nocturno en Málaga.

En su despedida, el equipo del club quiso rendir homenaje a todo lo vivido con un emotivo mensaje cargado de nostalgia: "Rossé no ha sido solo una discoteca. Ha sido el lugar donde conocimos a personas que hoy son familia. Donde bailamos sin mirar el reloj. Donde vivimos primeras veces que no se olvidan".

Ahora la pregunta queda en el aire: ¿será este el final definitivo de Rossé o el comienzo de una nueva etapa? La oportunidad está sobre la mesa… por un millón de euros.