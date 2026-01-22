Vandalismo en Málaga: arremete contra retrovisores y ventanillas de ocho coches en El Molinillo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre que presuntamente causó daños en ocho vehículos tras ensañarse a golpes contra ventanillas y retrovisores, para lo que habría empleado una bicicleta como arma arrojadiza. Los daños ocasionados están por encima de los 400 euros por cada coche afectado.

Varios ciudadanos se personaron días atrás en dependencias policiales para denunciar daños intencionados en vehículos de su propiedad. Así, han señalado que el autor de estos hechos había dejado un reguero de coches destrozados en el barrio de El Molinillo.

Ataque en la calle Duque de Rivas

Este fue el inicio de una investigación asumida por agentes de la Comisaría de Distrito Centro de Málaga. Según las pesquisas, el supuesto artífice habría aprovechado la caída de la noche y la ausencia momentánea de viandantes en la calle Duque de Rivas "para arremeter contra los coches estacionados en la zona, sin que por el momento haya trascendido el motivo del ataque".

Los hechos delictivos fueron captados por unas cámaras en la vía pública que permitieron a los investigadores identificar al sospechoso y dar de alta una requisitoria policial que instaba a su arresto por un delito de daños.

Finalmente, policías nacionales del grupo Gotham localizaron y detuvieron al ahora investigado, de 36 años, quien ya ha sido puesto a disposición judicial.