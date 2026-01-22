Árboles 'salvajes' y pavimento levantado: los vecinos de La Luz piden más atención municipal

Los temporales que han azotado la provincia de Málaga durante estas navidades han despertado la necesidad entre los vecinos del barrio de La Luz de seguir pidiendo una mayor atención institucional para sus calles, pulmones verdes y residentes. Denuncian la falta de baldeos en las aceras, el pavimento levantado por las raíces de los árboles que provocan dificultad en el paso con andadores y la "dejadez" del Parque María Luisa.

Este mes, La Opinión de Málaga ha recorrido las calles de este barrio de la Carretera de Cádiz con los vecinos para escuchar sus denuncias. "Cuando a los dos o tres meses el Ayuntamiento no ha hecho nada todavía, tú les dices: 'Oye, apúntame esto otra vez'", indica Juan Cortés, presidente de la Asociación de Vecinos de La Luz. Como explica, el Consistorio le responde: "Te lo puse hace tres meses, ya se ha dado parte". "Está dado el parte pero no se ha arreglado", aclara él.

Pavimento en mal estado

"Todas las arquetas están levantadas", asegura Juan. No sorprende ver andadores por las calles en un barrio de los 70 lleno de vecinos veteranos que compraron por aquel entonces sus viviendas. Algunas vecinas comentan a este periódico tropiezos o caídas esporádicas por aceras levantadas o baldosas mal selladas.

Árboles 'salvajes'

En La Luz, la arboleda crece salvaje, comentan los vecinos. "Miras cualquiera y no tiene pinta de árbol", señala Paco Pepe, vecino de La Luz. Echan raíces y levantan las aceras. "Esto va a provocar una catástrofe cualquier día. Porque son árboles grandísimos. Sin cuidar. Crecen, arrancan el pavimento y se caen encima de los coches. No es la primera vez", explica este residente. "Los árboles tienen que seguir estando", asegura Cortés, pero reivindica cuidados.

Dejadez del Parque María Luisa

El Parque María Luisa es, para muchos vecinos, el espacio donde hacer vida de barrio. Aunque ya no podrán reunirse bajo la sombra de los 23 árboles que han sido talados en el recinto. "No los han vuelto a plantar", denuncia Juan Cortés. Tampoco pueden escapar del sol bajo la pérgola desprovista de cubierta vegetal y cuyas vigas se "han ido cayendo y rompiendo", aunque esta misma semana se han arreglado, informa el presidente vecinal.

Árbol talado en La Luz / Asociación de Vecinos de La Luz

Además de reclamar un mantenimiento de calidad en esta zona verde, piden fuentes y baños portátiles. También otro tipo de infraestructuras: "Hace mucha falta un kiosquillo", comentan. Por otro lado, los vecinos insisten en que los jardines de otros barrios cercanos a La Luz se cuidan mejor que los suyos. "Vas al parque Litoral y hay un cambio de aquello a esto", se lamenta Juan.

Suciedad

La falta de baldeos en los barrios ha sido noticia durante el pasado verano. La situación no ha cambiado desde entonces. Otra de las quejas la manifiesta Carmen Bermúdez, vecina de La Luz: "En el Parque María Luisa hay ratas como leones". Y añade: "Tienen que fumigar más". Las denuncias por suciedad son las mismas en invierno, solo que las últimas lluvias han barrido y limpiado las aceras, comentan.

Respuesta municipal

Fuentes del Consistorio aseguran que en el distrito se están acometiendo actuaciones en las distintas barriadas, que en su mayoría "responden a las demandas recibidas" a través de la aplicación 'Málaga Funciona' y la Junta Municipal de Distrito. Añaden que no han recibido "ninguna" petición o comunicación sobre acerado irregular o limpieza. En cuanto a los árboles talados en el Parque María Luisa, explican desde el Ayuntamiento que tuvieron que ser retirados por "la presencia de un escarabajo", a raíz de una resolución de la Junta de Andalucía. Según apuntan, "en los próximos días" comenzarán a replantarse una treintena de árboles. Las podas, por su parte, dicen, "están completadas" dentro del plan director del arbolado.