Arranca la XIII edición del salón del automóvil clásico, de época y de colección Retro Málaga

Retro Málaga reúne hasta el 25 de enero más de 11.000 metros cuadrados de exposición

José Enrique Elvira, director de Eventos del Motor, y Nacho Román, director general de Fycma en la inauguración del salón Retro Málaga

José Enrique Elvira, director de Eventos del Motor, y Nacho Román, director general de Fycma en la inauguración del salón Retro Málaga / fycma

La Opinión

Málaga

La decimotercera edición del Salón del Automóvil Clásico, de Época y de Colección Retro Málaga ya está en marcha en el Palacio de Ferias y Congresos, Fycma, de la capital de la Costa del Sol.

Al acto de apertura de este encuentro han asistido José Enrique Elvira, director general de Eventos Motor, y Nacho Román, director general de Fycma, quienes han recorrido la zona expositiva y han dado la bienvenida a expositores, clubes y aficionados que participan en esta nueva edición del certamen.

Retro Málaga reúne hasta el 25 de enero más de 11.000 metros cuadrados de exposición, además de un amplio programa de actividades que combina historia, cultura del motor y participación del público.

Uno de los momentos más destacados de esta edición será el homenaje al malagueño Manolo Ortiz-Tallo, figura clave del automovilismo español, que tendrá lugar el domingo a las 12 horas. El acto reconocerá su trayectoria y su aportación al desarrollo del motor en Málaga y a nivel nacional, en un encuentro muy esperado tanto por profesionales como por aficionados.

