El barrio de Carlinda sigue denunciando el abandono del Ayuntamiento de Málaga

En mayo de 2025, la Asociación de Vecinos de Carlinda criticaba en este diario la desatención del Ayuntamiento y subrayaba que se sentía «un barrio abandonado».

Con el arranque de 2026, los vecinos vuelven a acudir a La Opinión, en este caso para mostrar su desilusión ya que, tras la publicación del reportaje, la asociación de vecinos llegó a varios compromisos con la entonces concejala de Bailén-Miraflores, María Paz Flores.

El problema, destacan, es que desconocen si el cambio de concejalía de Flores y la llegada de la nueva edil, Mercedes Martín, mantiene los acuerdos.

Los vecinos de Carlinda piden más atención municipal. / A.V.

«A la nueva concejala no la conocemos. A ver si ahora vamos a dar un paso para atrás, cuando teníamos muchos proyectos comprometidos con la anterior», cuenta este mes Juan Manuel González, presidente vecinal.

El reasfaltado pendiente

Entre ellos, está el del reasfaltado del barrio, algo que el Ayuntamiento ya aseguró a este diario que estaba programado a comienzos 2020.

Seis años después, sólo una de las vías que menos la necesita, la calle Galeno, se ha reasfaltado. El resto, lamenta el presidente vecinal, son «parches».

El reasfaltado de Carlinda se anunció en 2020 y sigue pendiente en un barrio con grietas y socavones. / A.V.

El resultado es una calzada llena de socavones y grietas. Para demostrarlo, Juan Manuel González se acerca a una de ellas, en mitad de la calle Padre Martín, una de las que más tráfico soporta, por su conexión con la Granja de Suárez, el Parque del Norte y Carlos Haya.

En esta calle, por cierto, los vecinos llevan pidiendo un paso elevado desde hace años; en vano, pues el Consistorio responde que es paso de ambulancias.

Otro compromiso pendiente es rebajar la amplia acera de un tramo en curva de la calle Nuestra Señora de Tíscar, porque el autobús de la línea 38 de la EMT, al girar, «tiene que meter la cabeza casi en los contenedores». La obra sigue a la espera.

«El problema es el enfado que tenemos en esta barriada, por muchísimos años sin hacer nada, y montones de escritos desde 1999», argumenta Juan Manuel.

La calle sin nombre

En este sentido, recalca que 27 años lleva la asociación pidiendo un nombre para una calle que carece de ella, entre Nuestra Señora de Tíscar y calle Galeno, y que linda con los terrenos de Salyt.

«Habíamos llegado a un acuerdo con la anterior concejala para ponerle nombre», explica Joaquín González, padre de Juan Manuel y anterior presidente vecinal. «Al no ser de nadie, la calle no se limpia ni se poda», recuerda Juan Manuel, que propone que lleve el nombre de Dolores Vázquez Ronda, su madre, ya fallecida, y una vecina muy querida en el barrio.

Podas y limpieza

El presidente, que es jardinero de profesión, aprovecha para criticar las podas que se hacen en el barrio, y eso, después de que el Ayuntamiento diera unas pautas. «Las empresas que se encargan no hacen caso, hacen lo que le da la gana, y eso que llegamos a pactar con los técnicos, la concejala y la directora», indica.

El presidente vecinal denuncia que se hace caso omiso a las pautas municipales y no se poda en Carlinda.. / A.V.

Como resultado, critica, se poda cuando encarta, y no siempre bien. «Según el pliego de condiciones debe hacerse una poda anual y las empresas no lo están haciendo. ¿Por qué Parques y Jardines no les obliga?, si no han podado no deberían cobrar del Ayuntamiento», argumenta. El presidente vecinal pone el ejemplo de un gran ficus pegado a un bloque de calle Camino de San Alberto. «Hace años que no lo podan».

Juan Manuel González aprovecha también para criticar la falta de limpieza que, remarca, se debe ante todo a la falta de personal, que también extiende a los jardineros del barrio: «Donde antes había cinco jardineros o cinco operarios de Limasam ahora hay uno», resume.

Basura en el cauce del arroyo del Cuarto, a su paso por Carlinda, hace unos días. / A.V.

Sin equipamientos

Lo que la asociación de vecinos también denuncia es la falta de equipamientos. Incluso la parroquia del barrio se quedó en la primera piedra y el solar es hoy un aparcamiento, recuerda Joaquín González.

Como subraya su hijo Juan Manuel, «Carlinda debe ser la única barriada de Málaga que no tiene un local del Ayuntamiento».

Terrenos de la antigua fábrica Salyt, en febrero de 2025. / A.V.

Por este motivo, recuerda el compromiso de María Paz Flores de que junto al centro comercial que se levantará en Salyt haya un centro social, con un local para la asociación de vecinos, y, además, una biblioteca. Por eso, aprovecha para pedir a otros colectivos de Málaga «que nos echen una mano» con esta reivindicación.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales hicieron hincapié en que «los cambios en la dirección del distrito no afectan a los proyectos que el Ayuntamiento tenga previsto ejecutar en ese distrito».

Además, informaron de que la nueva concejala, Mercedes Martín, «está manteniendo una ronda de reuniones, incluidos colectivos y asociaciones de Carlinda».

En este sentido, señalaron por último que, «pese a no haber recibido ninguna petición concreta de esta asociación, estaría encantada de recibirla y de atender sus peticiones».