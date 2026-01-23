La borrasca Ingrid llega a Málaga: vuelven las lluvias y el aviso amarillo

Tras varios días en los que el tiempo ha estado marcado por un intenso temporal mediterráneo, desde el jueves la Península ha comenzado a verse afectada por una circulación de origen atlántico. Un frente bautizado como borrasca Ingrid trae consigo lluvias, nevadas, oleaje y fuertes vientos.

Tal y como explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este chorro atlántico coincide con el anticiclón de las Azores, lo que está favoreciendo la entrada de una masa marítima polar sobre la Península. El resultado: un descenso acusado de las temperaturas durante el fin de semana.

Ingrid ya ha activado distintos niveles de alerta en el país. La peor parte (alerta roja y naranja) se concentra en Galicia y el noroeste peninsular.

La Aemet ya avisa de "precipitaciones diarias previstas en Andalucía para lo que queda de semana". Según la previsión, durante el fin de semana y hasta el jueves lloverá en distintos puntos de la comunidad.

También en estos próximos días se producirán "rachas localmente muy fuertes" en zonas de Andalucía, señalan desde la Aemet.

Previsión en Málaga capital

La borrasca Ingrid ya ha llegado a Málaga en forma de lluvia y viento, y las precipitaciones no han hecho más que empezar.

En Málaga capital, el viernes estará claramente marcado por la lluvia, con tormentas previstas durante toda la jornada y una probabilidad del 100%.

El sábado llegará un pequeño respiro: las precipitaciones serán débiles y se concentrarán hasta las 12:00 horas, aunque se mantiene la vigilancia por la alerta amarilla por fenómenos costeros. El domingo, sin embargo, la lluvia volverá con fuerza y, según la previsión, ya no dará tregua hasta el jueves.

Además, Ingrid trae "temperaturas en descenso significativo el sábado y subida el domingo".

Durante el viernes y el fin de semana, las mínimas oscilarán entre 9 y 12 grados, y las máximas se moverán entre 14 y 20 grados conforme avance la semana.

El tiempo en el Interior

En Coín, la Axarquía y Ronda se esperan lluvias y tormentas, como en Málaga, hasta el jueves, pero con cambios más acusados en las temperaturas.

En el caso de Ronda, los termómetros se desploman: hasta 6 grados de máxima y 2 de mínima. En Coín y la Axarquía, las máximas se mantienen entre 14 y 17 grados, con mínimas entre 7 y 8.