Cajamar se ofrece para dar nombre al futuro Auditorio de la Música de Málaga con una aportación de 40 millones en diez años

La entidad financiera Cajamar ha trasladado al Ayuntamiento de Málaga su interés en convertirse en el patrocinador principal del futuro Auditorio de la Música de Málaga y, con ello, dar nombre al edificio. La operación implicaría una aportación de 40 millones de euros repartida en diez años, según ha anunciado este viernes el alcalde, Francisco de la Torre.

El regidor ha explicado que la propuesta se la ha comunicado el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, quien ha aludido a las “raíces malagueñas” de la entidad y a que este patrocinio encaja en su estrategia presente y futura.

El Auditorio de la Música de Málaga es uno de los proyectos más relevantes que el propio De la Torre se ha impuesto para lo que le resta de mandato. Lleva meses moviendo contactos para atar apoyos económicos. En ese contexto, el Ayuntamiento busca financiación en instituciones privadas que pueda compensar la falta de aportación del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun, que hace un año se desmarcó del proyecto y anunció que el Gobierno Central no participará en su financiación.

La decisión del Ministerio dejó, de golpe, un vacío de 45 millones de euros en el presupuesto previsto.

En los presupuestos de este año 2026, el Consistorio incrementa su aportación al proyecto: suma cinco millones de euros a los cuatro consignados el año pasado. Además, el alcalde aseguró que confía en poder sacar la obra a concurso antes de que termine el año. Este viernes ha precisado que confía en poder licitar la obra en febrero o marzo y que los trabajos puedan arrancar en los últimos meses de este año.

Un concurso abierto para los patrocinios

En cualquier caso, el alcalde ha precisado este viernes que Cajamar tendrá que concurrir a un concurso público, al igual que cualquier otra empresa que quiera optar a alguno de los patrocinios previstos en el equipamiento. El Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa diferentes fórmulas de mecenazgo: además de los 40 millones para el nombre del edificio, se han planteado 15 millones para la sala principal, 5 millones para la segunda sala y otros 5 millones para la futura visita turística que se organice en el interior.

Cartel que anuncia el auditorio de Málaga en el puerto. / L.O.

Cartas a empresas para captar mecenas fundadores

De la Torre ha señalado que el Consistorio ya ha remitido comunicaciones a firmas privadas para invitarles a integrarse en el “club de mecenas fundadores”, una figura que contempla una contribución de dos millones de euros distribuida en cinco años. Según el alcalde, esta modalidad cuenta con ventajas fiscales que “rebajan el esfuerzo casi a la mitad”.

Una inversión que puede superar los 209 millones

El futuro Auditorio de la Música de Málaga, previsto en el muelle de San Andrés del puerto, podría requerir una inversión por encima de los 209 millones de euros. Ayuntamiento y Junta firmaron en diciembre de 2024 un convenio para financiar el inicio de la construcción.

Ese mismo mes, el Consistorio formalizó además la compra a la Autoridad Portuaria por más de 9 millones de euros de la parcela donde se levantará el equipamiento: 30.405 metros cuadrados de superficie y 28.000 metros cuadrados de techo.

El proyecto ganador de 2008: ópera, sinfónica y gran sala de cámara

El diseño previsto es el resultado del concurso internacional ganado en 2008 por los arquitectos Federico Soriano y Agustín Benedito. El proyecto concibe el edificio como un espacio polivalente para música y artes escénicas, con una sala principal preparada para eventos de hasta 1.622 plazas y espectáculos de ópera de hasta 1.743 localidades.

Además, incluye una sala de cámara de 465 butacas, espacios para ensayos de orquesta y coro, salas de ensayo de baile, sala didáctica para 140 personas, biblioteca, fonoteca, sala de partituras, cabina de audición, zonas comunes y de atención al público, restaurante, tienda y un aparcamiento con 500 plazas.