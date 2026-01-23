La Catedral de Málaga celebra este domingo una misa por las víctimas del accidente de Adamuz

La Catedral de Málaga acogerá este domingo, 25 de enero, a las 18.30 horas, una misa por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado domingo en la localidad cordobesa. La celebración estará presidida por el obispo de Málaga, José Antonio Satué, según ha informado la diócesis de Málaga. La Iglesia malagueña se unirá así en oración para pedir por todos los afectados por la tragedia, incluidos los fallecidos, heridos, familiares y personas directamente afectadas por el siniestro.

Durante la eucaristía se elevarán plegarias por el alma de las 45 personas fallecidas en el accidente, así como por la pronta recuperación de las personas que permanecen hospitalizadas y el restablecimiento del resto de heridos y afectados por este trágico suceso ferroviario.

La diócesis subraya que se trata de una "celebración abierta a toda la ciudadanía, como gesto de cercanía, consuelo y solidaridad" ante una de las mayores tragedias recientes vividas en el ámbito ferroviario.

Invitación especial a las víctimas de Málaga

El Obispado de Málaga ha cursado una invitación especial a las familias de las víctimas de la provincia, con las que se ha podido contactar en los últimos días. Entre ellas, se encuentran los familiares de Jesús Saldaña, así como los de algunos de los heridos.

Esta invitación se hace extensiva también a todas aquellas personas que hayan vivido de cerca el accidente de trenes de Adamuz, aunque sus nombres no hayan trascendido públicamente, con el objetivo de que puedan encontrar un espacio de recogimiento y apoyo en la comunidad cristiana.

Un acto de unidad y recuerdo en la Catedral

Con esta celebración en la Catedral de la Encarnación, la Iglesia malagueña quiere ofrecer un acto de unidad, recuerdo y oración por todas las víctimas del accidente, mostrando su cercanía a quienes continúan sufriendo las consecuencias humanas y emocionales de la tragedia.

Funeral en Huelva

La de Málaga se suma así a las condolencias públicas y a la diócesis de Huelva, que este jueves informaba de que clebrará el 29 de enero, a las 18.00 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced, una misa funeral por el eterno descanso de las víctimas de esta tragedia ferroviaria. La eucaristía estará presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y en ella se rezará por los fallecidos, por la recuperación de los heridos y por los familiares y allegados afectados por la tragedia, como muestra de cercanía y solidaridad de la comunidad diocesana.

Estos funerales religiosos contrastan con el homenaje de Estado a las víctimas que tanto el Gobierno de España y la Junta de Andalucía han pactado celebrar el próximo 31 de enero en Huelva, la provincia más castigada por el choque de trenes.