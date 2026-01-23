Dani Carnero toma las riendas del restaurante Balausta en Málaga

El restaurante Balausta, ubicado en el histórico Palacio Solecio, inicia una nueva etapa con la incorporación del chef Michelín Dani Carnero a su proyecto gastronómico.

El reconocido cocinero malagueño se unió oficialmente al equipo a principios de noviembre, para comenzar un proceso de trabajo conjunto que le ha permitido conocer en profundidad la identidad de Balausta y construir, desde esa base, una propuesta común que refuerce el compromiso del restaurante con el territorio.

Carnero toma así el relevo de otro compañero: el chef estrella Michelin José Carlos García.

El chef se embarca en esta nueva aventura tras cerrar en octubre uno de sus primeros restaurantes, La Cosmopolita. Ahora mantiene Kaleja, que le dio su primera estrella Michelin, y La Cosmo, ambos en pleno centro de la ciudad.

Una nueva carta, muy pronto

Junto a Sergio Solano, chef ejecutivo de Balausta, han trazado las líneas de la próxima carta, disponible muy pronto. Será una propuesta más desenfadada, con una amplia variedad de bocados y platos para compartir, reforzando la conexión entre tradición, territorio y contemporaneidad que define la esencia de Balausta.

En sala, el proyecto seguirá contando con la dirección de Simón Assorin. “Nos une el amor por Málaga, por su cocina y por la forma en que aquí se entiende la mesa: como un lugar de encuentro, emoción y verdad”, señala Carnero.

“Este proyecto nace del entendimiento y de una visión compartida de la gastronomía”, añaden Sergio Solano y Simón Assorin.

Un palacio del siglo XVIII en pleno corazón de Málaga

Balausta está ubicado en un antiguo palacio del siglo XVIII, que fue propiedad de un fabricante de naipes y de la marquesa de Larios.

Se trata de un enclave monumental del siglo XVIII, construido por el mismo arquitecto del Puente Nuevo de Ronda. Situado en pleno barrio de la Judería, frente a la iglesia de Santiago, este palacio —a pocos pasos del Museo Picasso y la Catedral— no siempre ha servido de hotel y restaurante: sus orígenes se remontan a 1739.