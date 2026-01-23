Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuadalmedinaBullyingAccidente en AdamuzPedregalejoCentro comercialAlhaurín de la TorreCalle LariosMercadonaAntonio Banderas
instagramlinkedin

Gastronomía

Dani Carnero toma las riendas del restaurante Balausta en Málaga

El estrella Michelin toma el revelo de José Carlos García y junto a Sergio Solano, chef ejecutivo han trazado las líneas de la próxima carta

Dani Carnero, chef malagueño con una estrella Michelin.

Dani Carnero, chef malagueño con una estrella Michelin. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El restaurante Balausta, ubicado en el histórico Palacio Solecio, inicia una nueva etapa con la incorporación del chef Michelín Dani Carnero a su proyecto gastronómico.

El reconocido cocinero malagueño se unió oficialmente al equipo a principios de noviembre, para comenzar un proceso de trabajo conjunto que le ha permitido conocer en profundidad la identidad de Balausta y construir, desde esa base, una propuesta común que refuerce el compromiso del restaurante con el territorio.

Carnero toma así el relevo de otro compañero: el chef estrella Michelin José Carlos García.

El chef se embarca en esta nueva aventura tras cerrar en octubre uno de sus primeros restaurantes, La Cosmopolita. Ahora mantiene Kaleja, que le dio su primera estrella Michelin, y La Cosmo, ambos en pleno centro de la ciudad.

Una nueva carta, muy pronto

Junto a Sergio Solano, chef ejecutivo de Balausta, han trazado las líneas de la próxima carta, disponible muy pronto. Será una propuesta más desenfadada, con una amplia variedad de bocados y platos para compartir, reforzando la conexión entre tradición, territorio y contemporaneidad que define la esencia de Balausta.

En sala, el proyecto seguirá contando con la dirección de Simón Assorin. “Nos une el amor por Málaga, por su cocina y por la forma en que aquí se entiende la mesa: como un lugar de encuentro, emoción y verdad”, señala Carnero.

“Este proyecto nace del entendimiento y de una visión compartida de la gastronomía”, añaden Sergio Solano y Simón Assorin.

Un palacio del siglo XVIII en pleno corazón de Málaga

Balausta está ubicado en un antiguo palacio del siglo XVIII, que fue propiedad de un fabricante de naipes y de la marquesa de Larios.

Noticias relacionadas y más

Se trata de un enclave monumental del siglo XVIII, construido por el mismo arquitecto del Puente Nuevo de Ronda. Situado en pleno barrio de la Judería, frente a la iglesia de Santiago, este palacio —a pocos pasos del Museo Picasso y la Catedral— no siempre ha servido de hotel y restaurante: sus orígenes se remontan a 1739.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
  2. El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
  3. Un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, deja 21 fallecidos y un centenar de heridos
  4. Descarrila un tren de Málaga a Madrid: 21 fallecidos y 25 heridos
  5. Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
  6. Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
  7. Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz
  8. ¿Se viven fenómenos paranormales en la Casa de los Fantasmas de Málaga? Esta es la verdad detrás de sus ruidos y sucesos extraños

Keko, guía turístico malagueño: "Miles de personas vinieron a esta fuente de Antequera para buscar un tesoro"

Keko, guía turístico malagueño: "Miles de personas vinieron a esta fuente de Antequera para buscar un tesoro"

Cajamar se ofrece para dar nombre al futuro Auditorio de la Música de Málaga con una aportación de 40 millones en diez años

Cajamar se ofrece para dar nombre al futuro Auditorio de la Música de Málaga con una aportación de 40 millones en diez años

Examen MIR: Más de 1.100 aspirantes competirán este sábado en Málaga por una plaza de Formación Sanitaria Especializada

Examen MIR: Más de 1.100 aspirantes competirán este sábado en Málaga por una plaza de Formación Sanitaria Especializada

Málaga insiste en que la reordenación mejorará el tráfico en la rotonda de Manuel Azaña pese al rechazo vecinal y de la oposición

Málaga insiste en que la reordenación mejorará el tráfico en la rotonda de Manuel Azaña pese al rechazo vecinal y de la oposición

Unicaja mejora su calificación climática en 2025 gracias a un sistema de gestión más sostenible

Unicaja mejora su calificación climática en 2025 gracias a un sistema de gestión más sostenible

Dani Carnero toma las riendas del restaurante Balausta en Málaga

Dani Carnero toma las riendas del restaurante Balausta en Málaga

La Catedral de Málaga celebra este domingo una misa por las víctimas del accidente de Adamuz

La Catedral de Málaga celebra este domingo una misa por las víctimas del accidente de Adamuz

Freepik 'conquista' Hollywood con el foro “Upscale Day LAˮ y participa en la primera película producida íntegramente con IA

Freepik 'conquista' Hollywood con el foro “Upscale Day LAˮ y participa en la primera película producida íntegramente con IA
Tracking Pixel Contents