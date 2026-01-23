Detenido en el aeropuerto de Melilla con casi 2 kilos de marihuana en su equipaje tras llegar desde Málaga

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Melilla a un viajero, un hombre adulto de nacionalidad española, cuando transportaba en su equipaje 1.700 gramos de marihuana, equivalentes a unas 6.800 dosis, tras desembarcar de un vuelo procedente de Málaga.

Según ha informado este viernes un portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, la actuación fue llevada a cabo por agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto durante los habituales controles e identificaciones de viajeros.

Actitud evasiva

Los guardias civiles, tras realizar un análisis de perfiles y guiados por su propia intuición profesional, establecieron una vigilancia discreta sobre uno de los pasajeros que mostraba una actitud evasiva ante la presencia policial. Tras preguntarle si tenía algo que declarar y recibir una respuesta negativa, los agentes le invitaron a trasladarse a dependencias oficiales para proceder a la inspección del equipaje que portaba.

El portavoz policial ha detallado que durante el registro se localizaron dos bolsas de plástico que contenían una sustancia que, a simple vista, parecía marihuana. Posteriormente, una inspección más minuciosa confirmó que se trataba de dicha sustancia estupefaciente, con un peso total de 1.700 gramos.

La intervención, ha añadido la citada fuente, permitió evitar la distribución y comercialización en el mercado ilícito de aproximadamente 6.800 dosis de marihuana, según la Guardia Civil.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, junto con la sustancia intervenida.