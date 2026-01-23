Examen MIR: Más de 1.100 aspirantes competirán este sábado en Málaga por una plaza de Formación Sanitaria Especializada

Este sábado 24 de enero los titulados de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física se enfrentan al examen más importante de sus vidas para tratar de obtener una de las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada convocadas por el Ministerio de Sanidad.

En total, están llamados a presentarse 35.503 personas de toda España, de las cuales 1.149 lo harán en Málaga. Los aspirantes competirán por intentar conseguir una de las 374 plazas que se ofertan en la provincia.

El 78% de las mismas están destinadas para los titulados de Medicina, para los que hay 291 plazas de Médico Interno Residente (MIR). Málaga, junto a Cádiz, Granada y Sevilla, será una de las cuatro sedes de Andalucía donde se celebrarán los exámenes. En total, en la comunidad se presentan 5.651 personas.

Hora y lugar

Los aspirantes están convocados a las 13.30 horas para el proceso de llamamiento e identificación y, una vez concluido el proceso, se procederá a las 14.00 horas con la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, en presencia de las personas aspirantes. En el caso de Málaga, las sedes serán la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA).

La prueba constará de un total de 200 preguntas más 10 de reserva, y tendrá una duración de cuatro horas y media. No estará permitido abandonar el aula durante los primeros 60 minutos ni en los últimos 30 minutos del examen.

¿Cómo es el examen?

La hoja de respuestas constará de tres ejemplares autocopiativos: uno para la Administración, otro para el control y otro para el aspirante, que deberá comprobar que las marcas se reflejen correctamente en todas las copias. La corrección del ejercicio se efectuará mediante un sistema que otorga tres puntos por cada respuesta correcta y resta un punto por cada respuesta incorrecta, sin puntuación para las no contestadas.

En cuanto a las normas generales del proceso, no se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados y queda prohibido el uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos con capacidad de comunicación o almacenamiento (como relojes o gafas inteligentes) durante todo el proceso de examen. Será obligatorio acudir con el documento original de identidad y no se permitirá el acceso al examen a quienes no puedan acreditar su identidad de esta manera.

Más de 5.000 aspirantes en Andalucía

Por provincias, Sevilla será la que acoja al mayor número de aspirantes, con un total de 2.119. Le seguirá Granada, con 1.716; Málaga, con 1.149 y Cádiz, donde han sido admitidas 622 personas.

Como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario.

Como novedad en la presente convocatoria, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.

La distribución total de plazas es la siguiente: Medicina (MIR), 9.276 plazas; Enfermería (EIR), 2.279 plazas; Farmacia (FIR), 362 plazas; Psicología (PIR), 280 plazas; Química (QIR), 29 plazas Biología (BIR), 83 plazas, y Física (RFIR), 57 plazas.