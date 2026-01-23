Freepik 'conquista' Hollywood con el foro “Upscale Day LAˮ y participa en la primera película producida íntegramente con IA

La empresa tecnológica malagueña Freepik, especializada en IA generativa y recursos gráficos de stock, ha desembarcada en el corazón de la industria cinematográfica de Estados Unidos con el evento "Upscale Day LA2, que ha tenido lugar en el espacio Elysian de Los Ángeles los días 22 y 23 de enero y que ha reunido a los principales cineastas, directores de cine y tecnólogos del mundo de la IA. Freepik, que tiene a Joaquín Cuenca como CEO y cofundador, afirma que este evento "consolida" su papel como un "aliado estratégico" en Hollywood.

Freepik ha destacado también este viernes, a través de un comunicado, que la empresa se ha convertido en una de las herramientas de IA para creativos más utilizadas en producciones cinematográficas de alto nivel como la película 'Here', de Robert Zemeckis, la serie de Amazon Prime 'House of David' o, más recientemente, 'The Great Reset', el primer largometraje producido íntegramente con inteligencia artificial que ha obtenido la calificación oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para los Premios Oscar.

"Este reconocimiento convierte a 'The Great Reset' en la primera película de la historia producida íntegramente con inteligencia artificial que alcanza esta fase de calificación oficial. Para ponerlo en contexto, de las más de 10.000 películas que se producen cada año en todo el mundo, solo alrededor de 300 llegan a este punto del proceso, lo que supone un hito especialmente relevante y una validación clara de la viabilidad de las producciones realizadas con IA dentro de la industria cinematográfica", señala la compañía, que desde que abrió oficina en San Francisco hace un par de años viene celebrado eventos periódicos como las ediciones del encuentro global Upscale Conf.

"La aportación de Freepik al proyecto ha sido valiosa y así ha quedado reflejada en los agradecimientos oficiales de los créditos de la película", ha afirmado el director de la película, Daniel H. Torrado.

La empresa malagueña explica que este reconocimiento le permite afirmar que ha formado parte de un largometraje industrial completo que ha obtenido el aval institucional de la Academia de Hollywood. "Además, la película cuenta ya con acuerdos de distribución internacional cerrados para varios territorios, lo que garantiza una visibilidad global para todas las compañías implicadas en el proyecto", añade.

La compañía malagueña Freepik de Joaquín Cuenca (a la izquierda de la imagen) 'conquista' Hollywood con el evento “Upscale Day LAˮ y su participación en la primera película producida íntegramente con IA, The Great Reset. / L. O. / LMA

Freepik, activo en "una nueva forma de hacer cine"

Con la participación en The Great Reset y su desembarco en Hollywood a través de Upscale Day LA, Freepik señala que consolida una posición "poco habitual" en la industria tecnológica.

"No como espectador del cambio, sino como parte activa de una nueva forma de hacer cine, donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa o un experimento y se convierte en una herramienta real al servicio de la creatividad, la narrativa y la producción profesional a escala global", asevera.

Creatividad "sin concesiones", el nuevo estándar de la industria

El Upscale Day LA, que ha tenido lugar en el espacio Elysian de Los Ángeles entre los días 22 y 23 de enero, se consolida como un punto de conocimiento y debate para la industria publicitaria y audiovisual del mundo, tras una serie de eventos impulsados por Freepik como el Upscale Conf de San Francisco, y más reciente en su edición en Málaga con más de 1.000 asistentes celebrada el noviembre pasado.

El evento contó con el panel de debate "Disrupting Film" moderado por Bernie Su (ganador de tres premios Emmy), en el que los protagonistas de la industria discutieron sobre cómo la IA está impulsando un cambio en la narrativa, la producción y la gestión de talento.

Además de Joaquín Cuenca, CEO y cofundador de Freepik, entre los ponentes han figurado líderes de la industria cinematográfica que ya están integrando la IA en sus flujos de trabajo como Christina Lee Storm, jefa de estudio en Secret Level y productora galardonada, Nik Kleverov, director creativo en Native Foreign y voz referente en el futuro del storytelling y Davide Bianca, director galardonado con un Emmy y cofundador de GRAiL.

Freepik, líder de la industria europea de la IA

Freepik asegura que, en poco tiempo, se ha convertido en uno de los "líderes" de la industria de la Inteligencia Artificial europea, "adelantándose" a su irrupción en el sector y "abrazando la tecnología" como un beneficio para los equipos creativos, que cuentan con herramientas consideradas "las mejores" del mercado, incluyendo modelos propios para elevar la calidad del contenido final, como el upscaler Magnific.

Además, a través de sus planes Enterprise, la compañía ofrece a los equipos de la industria cinematográfica un ecosistema seguro y auditado que reemplaza el abanico disperso de herramientas de IA generativa actuales, protegiendo la propiedad intelectual y reduciendo la fricción de trabajar con múltiples proveedores.

Productos como Spaces, que forma parte de la suite creativa de Freepik, permiten a los equipos colaborar en tiempo real en sus flujos de trabajo e iterar con rapidez en el storyboarding, las variaciones de concepto, los cambios de ángulo de cámaras, el escalado y la generación de secuencias y efectos visuales hasta ahora imposibles.

"De esta forma, Upscale Day LA no solo ha sido un espacio de debate, sino también de demostración práctica de la suite de IA de Freepik. Los asistentes han podido explorar flujos de trabajo diseñados para la producción real, tanto en tareas de preproducción como de postproducción", expone la empresa malagueña.