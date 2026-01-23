Huelga indefinida: los médicos de Málaga están convocados a una semana de paro al mes hasta junio

Continúa la lucha contra el Estatuto Marco. Los médicos no se rinden y vuelven a la carga con una nueva convocatoria de huelga nacional, en esta ocasión, indefinida. El formato acordado es de una semana de paro al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio. Será la cuarta huelga que llevan a cabo los facultativos para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad y exigir uno propio que recoja las particularidades de la profesión médica.

En la provincia de Málaga están llamados a secundar el paro más de 5.700 médicos que trabajan en la sanidad pública. La última convocatoria de huelga, que se extendió durante cuatro días (del 9 al 12 de diciembre), provocó la suspensión de más de 155.800 consultas, 3.200 intervenciones quirúrgicas, 14.700 pruebas diagnósticas y 76.000 consultas externas en toda Andalucía.

En esta ocasión, los médicos de toda España irán a la huelga una semana al mes. El primer paro tendrá lugar del 16 al 20 de febrero. Después, continuará del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Reivindicaciones

Además, como pistoletazo de salida a las movilizaciones que tendrán lugar de manera simultánea a los paros, el colectivo médico ha organizado una primera gran manifestación en Madrid el próximo 14 de febrero, a la que están convocados los profesionales de todas las comunidades autónomas. El objetivo es mostrar su rechazo unánime a la norma ministerial y reclamar una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral.

Concentración contra el borrador del Estatuto Marco de la profesión médica. / Gregorio Marrero " / LMA

Entre sus principales reivindicaciones se encuentran la regulación de la jornada laboral y las guardias; un sistema de clasificación profesional acorde con su formación y responsabilidad, con la creación de la categoría A+; que las horas de guardias computen para la jubilación, y la creación de una mesa de negociación propia, donde sus demandas no queden diluidas entre colectivos con realidades y problemáticas diferentes.

Se amplía el Comité de Huelga

Esta nueva convocatoria de paro fue anunciada ayer por el Comité de Huelga, que, según han explicado en un comunicado, ha ampliado sus miembros para aglutinar a todos los sindicatos profesionales más representativos del territorio nacional y unificar las acciones que se emprendan con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo,

Las organizaciones que lo componen son la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Un Estatuto Marco propio

“Seguimos insistiendo en que necesitamos un Estatuto Marco propio, que nuestras características se reflejen sobre el papel y se lleven a cabo en el día a día de los médicos”, ha subrayado el presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín, que ha adelantado que, además de la gran manifestación de Madrid, habrá movilizaciones locales durante las semanas de huelga, que serán anunciadas próximamente.

“Ahora mismo la profesión está tocada de muerte y necesitamos que todos luchemos a una”, ha asegurado Martín, que ha acusado al Ministerio de haberlos “traicionado” en varias ocasiones y de ser el único responsable de haber llegado a esta situación.

Abiertos al diálogo

“Cuando en la anterior huelga nos planteó hablar y citó al Comité de Huelga, el secretario del Ministerio nos dio una patada en la boca y, además, de una forma indigna”, ha recordado el presidente del SMM, que insistido en la importancia de que “los compañeros nos sigan respaldando en la misma medida que lo han hecho hasta ahora”.

Los sindicatos que conforman el Comité de Huelga han querido insistir una vez más en que mantienen “su mano tendida al diálogo”, con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones “que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales”.

Asimismo, han recordado que las reivindicaciones del colectivo afectan tanto al Ministerio que dirige Mónica García como a otras carteras, a los Grupos Parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas, por lo que reclaman que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas médicas y facultativas “que permitan mantener un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y paciente”.